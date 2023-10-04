Чарльз ІІІ предложил своему брату принцу Эндрю перебраться в котедж Фрогмор-хауз, — СМИ

Принц Эндрю, у которого больше нет официальных обязанностей, делит огромный особняк с 30 комнатами в Виндзоре только со своей бывшей женой.

Король Великобритании Чарльз ІІІ предложил принцу Эндрю оставить Королевскую ложу и перебраться в коттедж Фрогмор-хауз. Ранее откуда он попросил уехать принца Гарри и Меган Маркл. Вероятно, король и принц Эндрю достигли согласия относительно дома и последний останется в нем жить, пишет The Sun.

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Опальный 63-летний герцог и Его Величество столкнулись в начале этого года, когда Чарльз, как сообщалось, хотел выгнать своего брата из дома. Эндрю, у которого больше нет официальных обязанностей, делит огромный особняк с 30 комнатами в Виндзоре только со своей бывшей женой. И хотя Чарльз якобы хотел, чтобы Эндрю уехал, чтобы сократить монархию, похоже, они достигли соглашения.

Как сообщает издание, дом нуждается в ремонте. Принц Эндрю занимает Королевскую ложу с 2002 года после смерти королевы-матери. За более чем 20 лет он вложил в ремонт исторического здания 7,5 млн фунтов стрелингов. Сейчас на ремонт дома требуется около 2 миллионов фунтов стерлингов, но, как сообщается, в этом году герцог заплатил 200 000 фунтов стерлингов за ремонт крыши.

По информации журналистов, придворные полагают, что планы выгнать Эндрю были составлены для того, чтобы позволить принцу Уильяму и его семье в конечном итоге переехать в обширную собственность.

Почему принц Эндрю отказался от обязанностей членов королевской семьи

Средний сын королевы Елизаветы был вынужден отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи осенью 2019 года из-за дела скандального американского Джеффри Эппштейна, а также обвинения в отношениях сексуального характера с несовершеннолетней в 2001 году. В прошлом году он выплатил компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов Вирджинии Гиффр, которая обвинила его в том, что он спал с ней, когда был подростком. Хотя ранее принц Эндрю все отрицал.

Ранее, Фокус писал об истинной причине, почему принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на мероприятиях по почтению памяти покойной королевы Елизаветы II.