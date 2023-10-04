Стиль жизни
Певица Ирина Билык в новом селфи показала лицо без макияжа (фото)
Она обратилась к фанам с вопросом, влияет ли прическа на характер женщины. Поклонники активно обсуждают ее новое фото.
Украинская певица, композитор и поэт-песенник Ирина Билык опубликовала в Instagram новый снимок, на котором похвасталась прической и продемонстрировала лицо без косметики.
"А скажите мне… Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?", — обратилась она к фолловерам.
В комментариях фаны активно обсуждают ее новое фото:
- "На характер, пожалуй, нет, а вот на настроение очень".
- "Ира, как ты красива без макияжа!"
- "Влияет) Вам хорошо с любой прической"
- "Я не знаю влияет ли прическа на характер женщины, но на настроение точно влияет".
- "На настроение возможно, на характер – никогда! Если характер кроток то любая прическа будет украшать, а когда человек дер*о — даже роскошная прическа не спасет от вони…»
- "Как хороша с натуральным макияжем! Невероятная!"
- "На 100%. Если на голове классная укладка – ты королева, если хаотические кудри – девочка, а если "хр*н знает что" – ведьма!"
- "Скорее наоборот, настроение женщины влияет на прическу".
- "Красотка!!!"
- "Да ладно это Вы?"
- "Так очень подходит!)".
- "Не узнать без грима вам очень хорошо".
- "Без мейка красивее выглядите чем с ним. Более живая и естественная)".
- "Вы непревзойденная".
- "Правильно сказать не "влияет", а "выражает" состояние души, если мы готовы на смену прически, значит, происходят изменения и в нашей жизни".
Напомним, Фокус писал о том, что Ирина Билык рассказала о разрушенном доме. Билык откровенно рассказала о последствиях оккупации ее населенного пункта и разрушении дома в селе Березовка Бучанского района.