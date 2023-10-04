Певица Ирина Билык в новом селфи показала лицо без макияжа (фото)

Она обратилась к фанам с вопросом, влияет ли прическа на характер женщины. Поклонники активно обсуждают ее новое фото.

Украинская певица, композитор и поэт-песенник Ирина Билык опубликовала в Instagram новый снимок, на котором похвасталась прической и продемонстрировала лицо без косметики.

"А скажите мне… Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?", — обратилась она к фолловерам.

В комментариях фаны активно обсуждают ее новое фото:

"На характер, пожалуй, нет, а вот на настроение очень".

"Ира, как ты красива без макияжа!"

"Влияет) Вам хорошо с любой прической"

"Я не знаю влияет ли прическа на характер женщины, но на настроение точно влияет".

"На настроение возможно, на характер – никогда! Если характер кроток то любая прическа будет украшать, а когда человек дер*о — даже роскошная прическа не спасет от вони…»

"Как хороша с натуральным макияжем! Невероятная!"

"На 100%. Если на голове классная укладка – ты королева, если хаотические кудри – девочка, а если "хр*н знает что" – ведьма!"

"Скорее наоборот, настроение женщины влияет на прическу".

"Красотка!!!"

"Да ладно это Вы?"

"Так очень подходит!)".

"Не узнать без грима вам очень хорошо".

"Без мейка красивее выглядите чем с ним. Более живая и естественная)".

"Вы непревзойденная".

"Правильно сказать не "влияет", а "выражает" состояние души, если мы готовы на смену прически, значит, происходят изменения и в нашей жизни".

Напомним, Фокус писал о том, что Ирина Билык рассказала о разрушенном доме. Билык откровенно рассказала о последствиях оккупации ее населенного пункта и разрушении дома в селе Березовка Бучанского района.