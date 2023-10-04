Мощная магнитная буря 5 октября 2023: чего ожидать

Завтра, 5 октября, произойдет самая мощная магнитная буря в этом месяце, она может оказать сильное влияние на людей.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 5 сентября?

Завтра, 5 октября, произойдет самая мощная магнитная буря этого месяца амплитудой в 5 баллов, а пик ее мощности припадет на утро. В этот период мы можем испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

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