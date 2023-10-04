Привет от лета: 3 совета, которые помогут избавиться от пигментных пятен на лице

Если к веснушкам на лице женщины относятся ещё более-менее благосклонно, считая их "поцелуями солнца", то появление пигментных пятен отнюдь не украшает. Специально для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает, почему появляется гиперпигментация и как от нее можно избавиться.

Гиперпигментация — это чаще косметический дефект, однако в некоторых случаях, она может быть проявлением меланомы, поэтому, если вы решили избавиться от пигментных пятен, лучше это делать под наблюдением специалиста. Косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказала Фокусу о том, как подготовить кожу, и с помощью каких процедур можно избавиться от гиперпигментации.

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Гиперпигментация — это появление на коже темных пятен, вызванное избыточным накоплением меланина. Меланин — это вещество, которое придает цвет коже, волосам и глазам. Когда он образуется в избытке, в определенных участках кожи возникают гиперпигментированные пятна.

Фото: Freepik

"Меланоциты — это клетки кожи, ответственные за образование меланина. Когда кожа подвергается воздействию таких факторов, как: ультрафиолет, воспаление, гормональные изменения, меланоциты могут начать образовывать меланин в большом количестве, что приводит к гиперпигментации", — объясняет косметолог.

Не заметить появление пигментных пятен трудно, особенно, если вы обладательница белой кожи и не имеете веснушек на лице. Именно поэтому, при появлении гиперпигментации, женщина пытается как можно скорее избавиться от нее. Не стоит пытаться самостоятельно решить эту проблему ведь часто она требует комплексного подхода, поэтому лучше обратиться к специалисту. Для выбора метода коррекции гиперпигментации, косметолог прежде всего должен определить тип нарушения пигментации и ее глубину залегания.

Анна Круглик отмечает, что для того, чтобы достичь длительных результатов и избежать побочных эффектов от лечения, очень важно подготовить кожу. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Домашний уход

Фото: Freepik

"В домашнем уходе нужно использовать успокаивающие, противовоспалительные и антиоксидантные косметические средства, которые содержат в своем составе ресвератрол, экстракт зеленого чая или алоэ", — советует косметолог.

Восстановить микробом кожи

"Восстановить увлажнение и здоровый микробиом кожи помогут средства, содержащие про- и пребиотики, транексамовую кислоту, гиалуроновую кислоту", — отмечает Анна Круглик.

SPF защита

Фото: Freepik

Если ваша кожа склонна к гиперпигментации или вы уже сталкивались с такой проблемой раньше, стоит позаботиться о качественной защите от солнца. Нужно обязательно использовать крем с SPF защитой и избегать пребывания на открытом солнце во время его максимальной активности.

Как быстро избавиться?

Часто мы стремимся получить результаты от косметических средств или процедур здесь и сейчас, однако борьба с гиперпигментацией требует довольно длительного времени.

"Уже через 8-10 недель проведения профессиональных процедур, направленных на удаление пигмента, будет видимый результат. При поверхностном залегании гиперпигментации назначаются процедуры химического пилинга или дермабразии. При глубоком залегании пигмента рекомендуется лазерная терапия", — отмечает Анна Круглик.

Пигментация во время беременности

Фото: Freepik

Каждая вторая женщина во время беременности сталкивается с появлением пигментных пятен на лице. Чаще это бывает, если у вас есть склонность к гиперпигментации, однако это может проявиться впервые именно во время беременности из-за изменения гормонального фона.

"Гиперпигментацию, которая возникла на фоне беременности, не рекомендуется лечить до тех пор, пока есть активная лактация. После восстановления гормонального фона, пигментация скорее всего пройдет сама. В этом случае, используйте в домашнем уходе косметические средства, которые восстанавливают микробиом, их действие будет направлено на увлажнение кожи на противовоспалительное действие. Этого будет достаточно", — советует косметолог.

Если пигментные пятна не исчезли после завершения грудного вскармливания и нормализации гормонального фона, стоит обратиться к косметологу, чтобы выявить причину и спланировать дальнейшие действия по устранению этой проблемы.

Напомним, за молодость, здоровье кожи, костей и даже сердца в нашем организме отвечает коллаген, а предотвратить его дефицит помогут определенные продукты.

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