Коля Серга рассказал о двоюродном брате из РФ, который воюет против Украины (видео)

Он отрекся от родственников из страны-агрессора.

Украинский певец, музыкант, поэт та телеведущий Коля Серга, который в начале полномасштабной войны пошел служить в ВСУ, признался, что родственников из России больше не считает своей родней. Об этом он рассказал в интервью Андриане Кучер.

Музыкант рассказал, что он родился в Украине в городе Черкассы, но его сразу забрали в Южноуральск (город в РФ, Челябинская область — ред.). В России Коля прожил 3-4 года в детстве и 2-3 года уже в "сознательном возрасте". Сейчас в России у него проживает родня: мамина родная сестра с семьей, ее дети, с которыми он проводил детство в Черкассах у бабушки.

Коля Серга сообщил, что его двоюродный брат воюет против Украины. Он попросил маму прекратить общение с племянником раз и навсегда.

"Мой двоюродный брат, его зовут Сергей, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщение, на первый или второй день, чтобы не выходили из домов, "все будет хорошо"… Я попросил маму, чтобы она послала его на**й. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", — поделился Серга.

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Напомним, 31 августа Фокус писал, что Коля Серга рассказал, что Тина Кароль отказывалась выступать перед военными. Певец, который также входит в состав "Культурного десанта", признался, что порой концерты нужно отменять, потому что артисты отказываются приехать в прифронтовую зону.