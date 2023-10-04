На аукцион выставят костюм персонажа Леонардо Ди Каприо из фильма "Титаник" (фото)

Кроме костюма, с молотка уйдет еще много вещей, которые использовались в съемках культовых фильмов.

Костюм героя Леонардо Ди Каприо из фильма "Титаник", Джека Доусона, уйдет с молотка. За него планируют выручить от 120 тысяч до 240 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. Эта роль подарила актеру статус суперзвезды, поэтому неудивительно, что связанные с культовой картиной вещи могут принести немалый доход.

Один из костюмов, сшитых для него во время съемок фильма-катастрофы, в следующем месяце будет продан с аукциона. Лот состоит из пары коричневых вельветовых брюк с подтяжками, белой рубашки без воротника и темно-серого жилета.

На бирке внутри жилета указано имя портного Доминика Герарди и надпись "Мистер Леонардо Ди Каприо" с датой "август 96-го". Аукцион проведет Prop Store – одна из самых известных компаний, занимающихся коллекционированием реквизита из фильмов и телешоу.

Торги начнутся 9 ноября и закончатся 12 ноября в Лондоне.

"Титаник", сценаристом и режиссером которого выступил Джеймс Кэмерон, оставался номером один в прокате 15 недель подряд. Во многом это произошло благодаря тому, что фанаты снова и снова возвращались, чтобы посмотреть трехчасовую драму. К концу кассовых сборов "Титаник" собрал 1,8 миллиарда долларов.

Еще 400 миллионов долларов хит заработал на переизданиях, включая непродолжительное возвращение в кинотеатры в феврале в честь своего 25-летия.

Картина 1997 года получила 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Другие предметы, выставленные на аукцион, включают пару кроссовок из удостоенного наград Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп" и бычий кнут из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы". Ожидается также, что светящаяся голова C-3PO из "Звездных войн: Новая надежда" будет стоить от 600 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

Ранее Фокус писал, что самый дорогой номер авто ушел с молотка по цене самолета.