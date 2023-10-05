Инсайдер рассказал о свидании Шер и ее молодого бойфренда

Пара, которая познакомилась во время Парижской недели моды 2022, на короткий период расставалась, однако возобновила отношения.

Стали известны новые детали романа 77-летней американской певицы Шер и 37-летнего рэпера Александра Эдвардса после возобновления их отношений и появления на публике в Париже во время Недели моды 2023. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что музыкант продолжает вызывать улыбку на лице Шер, даже после их короткого разрыва.

Дуэт был замечен накануне за ужином в знаменитом отеле Costes в Париже — и по словам инсайдера, пара "казалась очень счастливой".

Александр Эдвардс и Шер

"Они сидели близко друг к другу и все улыбались", — добавил источник.

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Александр Эдвардс и Шер Фото: Getty Images

Шер и Эдвардс посетили вечеринку по случаю презентации H&M Rabanne в Silencio, где она представила новый сингл из своего будущего, первого в истории рождественского альбома.

"На пути к дебюту с моей первой песней из моего нового альбома в первый раз", — подписала она фото с Эдвардсом в Instagram.

"Парижская неделя моды встречает Рождество Шер. Вот и мы!" — добавила знаменитость.

Александр Эдвардс и Шер

Напомним, Шер и Александр Эдвардс появились вместе на публике в Париже.

Также Фокус писал об обвинениях Шер в найме людей для похищения сына из отеля.