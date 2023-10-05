Копирует отца: раскрыта необычная привычка принца Уильяма, — СМИ

По словам журналистов, принц Уэльский не из тех, кто наполняет свою тарелку в буфете.

Принц Уэльский (полное имя Уильям Артур Филипп Луи — ред.) ежегодно проводит сотни публичных мероприятий, часто с насыщенным маршрутом. И похоже, что 41-летний принц Уильям перенял привычку своего отца, короля Чарльза ІІІ. Свой день он начинает со здорового завтрака, сообщает The Mirror.

В расписании принца Уильяма часто бывают напряженные дни, когда он путешествует по стране в рамках своих королевских обязанностей. Теперь он является наследником престола и принцем Уэльским, и ему предстоит большая нагрузка, связанная с публичными выступлениями, а также встречами за закрытыми дверями. Его расписание часто повторяет расписание его отца короля Карла, который, как известно, занимается визитами и другими важными делами.

И дело не только в напряженном графике, который Уильям унаследовал от своего отца, но, похоже, он также перенял свою строгую привычку в еде — и оба мужчины неукоснительно придерживаются ее, когда выходят из дома.

Бывший пресс-секретарь Чарльза Джулиан Пейн рассказал о пищевых привычках короля Великобритании: "Король не обедает; поэтому первый урок, который я усвоил, когда был с ним в дороге, заключался в том, чтобы плотно завтракать или приносить с собой несколько закусок собой, чтобы он мог продолжать работу. Рабочий день довольно беспощаден. Начинается с заголовков радионовостей и завтрака из сезонного фруктового салата и семян с чаем".

По информации журналистов, многие замечали, как принц Уильям пробовал странные сладости или местные деликатесы, но, похоже, он не из тех, кто наполняет свою тарелку в буфете. Причина этого неизвестна, но кажется, что принц похож на своего отца Чарльза, который, как известно, не обедает. Неизвестно, почему именно Уильям взял себе эту привычку.

Ранее Фокус сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили главную школьную традицию. Осенью 2023 года наследники принца и принцессы Уэльских отправились в школу Lambrook в Беркшире.