Принц Уильям отправится в Сингапур без Кейт Миддлтон: в чем причина

Принц Уэльский подтвердил, что поедет в Сингапур на саммит инноваций Earthshot Prize в ноябре.

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41-летняя принцесса Уэльская не присоединится к своему мужу принцу Уильяму на церемонии вручения премии Earthshot Prize 2023 в Сингапуре 7 ноября. Об этом пишет People.

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Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

Обновления информация о поездке появилась после того, как принц Уильям официально подтвердил, что поедет в Сингапур.

Принцесса Кейт нарушит традицию, пропустив третью ежегодную церемонию награждения, которую она посещала последние два года. 41-летний принц Уильям учредил премию Earthshot Prize в 2020 году для продвижения эффективных подходов к решению наиболее острых экологических проблем в мире и планирует вручать премии до 2030 года.

Церемония открытия престижной экологической премии прошла в Лондоне в октябре 2021 года, за ней последовал второй цикл в Бостоне в декабре 2022 года.

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