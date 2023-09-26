Кейт Миддлтон научилась хитрому трюку у покойной королевы, который не освоила Меган Маркл

Кейт Миддлтон усовершенствовала ту часть королевской жизни, которая будет важна для будущего монархии.

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Принцесса Уэльская освоила один хитрый трюк покойной королевы Елизаветы, который имеет решающее значение для королевской жизни и сильно отличается от умений Меган Маркл. Об сказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, пишет The Sun.

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Кейт Миддлтон является членом королевской семьи уже более 12 лет, и в последнее время ее уверенность в себе возросла, поскольку она расширила свои обязанности в новой роли принцессы Уэльской. Вернувшись после летних каникул в прошлом месяце, она приняла участие в самых разных мероприятиях.

В их число входило посещение тюрьмы, участие в уроках леса в начальной школе, посещение молодежной благотворительной организации и посещение военнослужащих на авиабазе ВМФ. И, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, во время всех этих визитов Кейт никогда не выглядела скучающей или равнодушной к любому встречному.

Кейт Миддлтон на авиабазе Фото: Getty Images

Она объяснила: "Кейт потратила годы на совершенствование языка тела устойчивого развития и теперь не рискует выглядеть скучающей или проявлять какие-либо негативные эмоции. Она выглядит комфортно и расслабленно, благодаря своим навыкам, спрятанным в ее мышечной памяти, как и королева. Покойна Елизавета || всегда умела дарить самую сладкую улыбку в самых трудных обстоятельствах. Было бы наивно предположить, что Кейт полностью очарована каждым аспектом каждой встречи и визита, но дело в том, что она выглядит так, как будто она есть, и это важный навык, это могло бы помочь монархии выжить в будущем".

Джуди добавила, что этот навык прямо контрастирует с Меган, которая всегда демонстрировала другой стиль языка тела, чем Кейт. Она добавила: "Вряд ли "королевский" подход Меган мог бы быть более контрастным. Приехав из США и сделав карьеру в драме, она, конечно, нашла бы наших членов королевской семьи холодными и бесстрастными. Язык ее тела (и язык Гарри) имеет тенденцию приходить короткими, интенсивными вспышками".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон заподозрили в копировании стиля Меган Маркл.