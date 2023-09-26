Кейт Міддлтон навчилася хитрого трюку в покійної королеви, який не освоїла Меган Маркл

Кейт Міддлтон удосконалила ту частину королівського життя, яка буде важлива для майбутнього монархії.

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Принцеса Уельська освоїла один хитрий трюк покійної королеви Єлизавети, який має вирішальне значення для королівського життя і сильно відрізняється від умінь Меган Маркл. Про це сказала експертка з мови тіла Джуді Джеймс, пише The Sun.

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Кейт Міддлтон є членом королівської сім'ї вже понад 12 років, і останнім часом її впевненість у собі зросла, оскільки вона розширила свої обов'язки в новій ролі принцеси Уельської. Повернувшись після літніх канікул минулого місяця, вона взяла участь у найрізноманітніших заходах.

До їх числа входило відвідування в'язниці, участь в уроках лісу в початковій школі, відвідування молодіжної благодійної організації та відвідування військовослужбовців на авіабазі ВМФ. І, за словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, під час усіх цих візитів Кейт ніколи не виглядала нудьгуючою або байдужою до будь-якого зустрічного.

Кейт Міддлтон на авіабазі Фото: Getty Images

Вона пояснила: "Кейт витратила роки на вдосконалення мови тіла сталого розвитку і тепер не ризикує виглядати нудьгуючою або проявляти будь-які негативні емоції. Вона має комфортний і розслаблений вигляд, завдяки своїм навичкам, захованим у її м'язовій пам'яті, як і королева. Покійна Єлизавета || завжди вміла дарувати найсолодшу посмішку в найважчих обставинах. Було б наївно припустити, що Кейт повністю зачарована кожним аспектом кожної зустрічі і візиту, але річ у тім, що вона має такий вигляд, наче вона є, і це важлива навичка, яка могла б допомогти монархії вижити в майбутньому".

Джуді додала, що ця навичка прямо контрастує з Меган, яка завжди демонструвала інший стиль мови тіла, ніж Кейт. Вона додала: "Навряд чи "королівський" підхід Меган міг би бути більш контрастним. Приїхавши зі США і зробивши кар'єру в драмі, вона, звісно, знайшла б наших членів королівської сім'ї холодними і безпристрасними. Мова її тіла (і мова Гаррі) має тенденцію приходити короткими, інтенсивними спалахами".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл.