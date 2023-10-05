Тори Спеллинг удивила поклонников фотографией до пластической операции (фото)

50-летняя голливудская актриса Тори Спеллинг опубликовала снимок, который был сделан в начале ее карьеры.

Американская актриса Тори Спеллинг, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210" откровенно рассказала о своей трансформации. В канун 33-й годовщины картины она опубликовала свою фотографию до пластической операции, сообщает Hello Magazine.

Имя 50-летней актрисы стало нарицательным благодаря роли ее героини Донны Мартин в подростковой драме, и ей на тот момент было всего 15 лет. Тори опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором нигде не было видно ее фирменных платиновых светлых локонов.

Звезда, которая выросла в центре внимания как дочь богатого исполнительного продюсера шоу Fox Аарона Спеллинга , написала длинный пост рядом с фотографией: "33 года назад в этот день сериал Беверли-Хиллз вышел на экраны и навсегда изменил жизнь этой девочки-подростка!".

Затем она призналась: "Это — моя первая фотография, сделанная каналом FOX для моей героини Донны Мартин. Она была сделана во время создания пилотной серии. На этой фотографии мне было 15 лет, до пластики носа, отбеливателя и умения позировать. Я была просто рада быть там. Я была дочерью продюсера и надеялась просто доказать свою ценность".

Кэнди Спеллинг и провела 10 сезонов, играя Донну, ее собственный талант помог ей добиться актерского успеха.

"Вот что я бы сказала той 15-летней девочке на этой фотографии. Ты чего-то стоишь. Очень многого! Ты не только станешь ВЛАДЕЛЬЦЕМ персонажа Донны Мартин, но и превратишь ее в одного из самых знаковых и любимых персонажей в мире. Не слушайте никого, кто заставляет вас чувствовать себя хуже, чем вы есть! Ты умная, добрая, веселая, красивая внутри и снаружи, творческая, сильная и невероятно решительная! Ты всегда победишь. И надерешь задницы в этом мире!", — отметила Кэнди.

Ранее звезда заявляла, что ей больше не делали никаких манипуляций над лицом и что ее изменившаяся внешность на фотографиях за последние несколько лет является результатом контуринга.

Известно, что Тори в молодом возрасте увеличила грудь. В 2022 году, узнав, что ее 20-летние имплантаты могут вызвать осложнения, она решила их не заменить.

В прошлом месяце стало известно, что Тори и ее пятеро детей, старшему из которых 16 лет, а младшему шесть – жили в фургоне на территории кемпинга. На Кэнди Спеллинг посыпались критика и осуждение за то, что она якобы игнорировала жилищный "кризис" и финансовые проблемы своей дочери.