Дэвид Бекхэм со слезами на глазах рассказал, как чуть не потерял семью

Слухи в СМИ стали настоящим испытанием для семьи футболиста.

48-летний экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в документальном сериале Netflix "Бекхэм" рассказал свою версию того, как он с женой переживал шквал слухов о его якобы измене с личной помощницей Ребеккой Лус, когда играл в Мадриде. При этом футболист не мог сдержать слез, пишет Hello.

"Когда я впервые переехал в Испанию, это было трудно, потому что я был частью клуба и семьи на протяжении всей своей карьеры, с самого детства, с 15 лет, пока мне не исполнилось 27. Меня продали в одночасье, в следующую минуту я уже в городе, я не говорю на этом языке. Что еще более важно, у меня не было своей семьи. Вплоть до Мадрида иногда казалось, что мы против всех остальных. Но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. Но когда мы были в Испании, у нас тоже не было ощущения, что мы есть друг у друга. И это грустно", – начал он.

По его словам, отчуждение начало чувствоваться очень скоро.

"Каждый раз, когда мы просыпались, мы чувствовали, что произошло что-то еще, и мы чувствовали, что не теряем друг друга, а тонем".

В этот момент четвертого эпизода сериала спортсмена охватили эмоции и слезы после того, как Фишер Стивенс спросил его, как он и Виктория пережили этот период. Подумав несколько минут, Дэвид ответил:

"Я не знаю. Честно говоря, я не знаю, как мы справились с этим. Виктория для меня – все. Видеть ее боль было невероятно тяжело. Но мы бойцы, и в то время нам нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за свою семью. И что у нас было, за это стоило бороться. Но, в конечном счете, это наша личная жизнь".

Затем он объяснил, как неспокойное время повлияло на его карьеру, которая пошла вверх после того, как его продали в "Реал Мадрид" за 37 миллионов евро по четырехлетнему контракту.

"Были дни, когда я просыпался и думал: "Как я пойду на работу? Как я выйду на это поле? Как я буду выглядеть так, будто все в порядке? Меня физически тошнило, каждый день, когда я открывал глаза", – отметил герой видео.

Семья Бекхэмов на премьере сериала о жизни футболиста

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