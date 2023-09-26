Виктория Бекхэм снялась в чувственной фотосессии для продвижения своего нового парфюма

Это будет первая коллекция ароматов от певицы и дизайнера и все они связаны с ее личными воспоминаниями.

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Виктория Бекхэм продемонстрировала свою знойную сторону, рекламируя свою первую коллекцию ароматов, которая появится на прилавках 29 сентября. Фотографии для рекламного кампейна звезды сделал Стивен Кляйн, который недавно отметился эффектной фотосессией Зендаи для обложки глянца. В первой коллекции ароматов Виктории Бекхэм пока три. Каждый из них связан с ее воспоминаниями и эмоциями. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая Spice Girl Виктория запустила одноименный модный бренд в 2008 году и начала продавать косметику в 2019 году вместе с Victoria Beckham Beauty.

Виктория Бекхэм

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Все три новых аромата, включенные в линейку, призваны дать представление о некоторых из самых личных воспоминаний Виктории с 48-летним Дэвидом, как сообщается, каждый аромат "отражает ее собственные воспоминания о переживаниях и атмосфере".

Виктория Бекхэм

Для сопровождения каждого аромата Виктория позировала для трех отдельных изображений, каждое из которых призвано воплотить в жизнь воспоминания, запечатленные в самом аромате.

Все три аромата названы в честь разных мест, которые сыграли важную роль в ее жизни с Дэвидом; первый — Портофино '97, названный в честь места самого первого отпуска, который она провела с Дэвидом за два года до того, как связать себя узами брака.

Далее идет номер 302, который напоминает номер парижского отеля, который они с Дэвидом часто посещали на протяжении многих лет.

Третий аромат называется Сан-Исидро-драйв, это улица Лос-Анджелеса, на которой расположена калифорнийская собственность Виктории и Дэвида.

Духи объемом 50 миллилитров будут продаваться по цене 207 долларов, а духи объемом 100 миллилитров — за 299 долларов.

"Каждый аромат, основанный на личных воспоминаниях Виктории Бекхэм, воплощает в себе ноты определенной эпохи из ее жизни и проецирует их в наши коллективные воспоминания", — говорится в заявлении брендов об ароматах.

"Эйфоричный Portofino '97 с заставляющим задуматься названием напоминает о первом романтическом отдыхе Виктории с мужем, роскошный Suite 302 напоминает об их головокружительных поездках в Париж, а оживляющий San Ysidro Drive олицетворяет время, проведенное семьей в Калифорнии", — отмечается на страничке бренда.

Для создания ароматов Виктория объединилась с мастером-парфюмером Джеромом Эпинеттом.

В то же время флаконы для ароматов были вдохновлены "гламурной современностью парфюмерного дизайна начала и середины двадцатого века", а "рифленые крышки" должны напоминать дизайн старинных ювелирных изделий.

Напомним, ранее был опубликован трейлер сериала, который расскажет о Виктории, Дэвиде и их семье. Премьера документального шоу запланирована на 4 октября.