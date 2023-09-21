Футбол, любовь и мода: вышел первый трейлер мини-сериала "Бекхэм"

Премьера четырехсерийного документального фильма запланирована на 4 октября 2023 года.

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Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер четырехсерийного документального фильма "Бекхэм", рассказывающего о восхождении к славе и личной жизни одного из самых известных футболистов в истории Дэвида Бекхэма.

Карьера звезды футбола продолжалась два десятилетия, и за это время он прославился своими штрафными ударами в ворота противника, чемпионскими титулами в Англии, Франции, Испании и США, а также небезосновательно завоевал звание одного из самых стильных и сексуальных мужчин в мире.

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Особое внимание в фильме будет уделено отношениям Дэвида с бывшей участницей Spice Girls Викторией "Post Spice" Адамс.

Почти трехминутный трейлер начинается с кадра, на котором Бекхэм забивает гол на поле, а затем переходит к архивной записи уроженца Лондона в детстве, где совладелец футбольного клуба "Интер Майами" рассказывает, что он никогда не хорошо учился в школе, а единственное, чего всегда хотел, – играть в футбол.

На 22-й секунде появляется Виктория, которая говорит, что ее менеджер в то время советовал ей держать их отношения "в секрете", поскольку она уже была мировой звездой.

"Итак, мы встречались на автостоянках… и это не так уж и плохо, как кажется", — говорит она.

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Пара начала встречаться в 1997-м и в следующем году обручилась. За четыре месяца до свадьбы, которая состоялась в марте 1999 года, у них родился сын Бруклин

После того как супруги были признаны самыми фотогеничными в мире моды и спорта, Бекхэм говорит, что его жизнь стала "чем-то другим". Их лица были запечатлены в рекламе по всему миру, а внимание средств массовой информации начало затмевать его игру на поле.

"Мы боялись, что он потеряет все, ради чего работал, поскольку футбол был на первом месте. Но этого не произошло", – говорит мать футболиста Сандра Уэст.

В документальном фильме зрители увидят никогда ранее не публиковавшиеся личные архивные кадры за последние 40 лет, откровенные моменты сегодняшнего дня и интервью с семьей, друзьями и футбольными деятелями, которые были частью его пути.

Премьера сериала запланирована на 4 октября 2023 года.

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