Дэвид Бекхэм запускает собственный бренд алкогольных напитков
Около девяти лет спортсмен был лицом шотландского виски Haig Club.
47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм планирует запустить собственный бренд пива и алкогольных напитков. Об этом пишет Daily Mail.
В последние девять лет многодетный отец был лицом шотландского виски Haig Club, рекламируя алкогольный напиток в ряде рекламных кампаний.
Впрочем, легендарный спортсмен, как сообщается, стремится оставить собственный след в индустрии алкогольных напитков, запустив свой бренд пива.
Бекхэм надеется создавать такие алкогольные напитки как текила и виски вместе с пивом под новым брендом. Таким образом, муж Виктории Бекхэм пойдет по стопам Райана Рейнольдса и Кайли Миноуг, которые организовали похожий бизнес.
С 2014 года Дэвид Бекхэм был лицом Haig Club, принадлежащего гиганту напитков Diageo, но, как известно, решил не продлевать свой контракт с брендом, который истекает в ближайшие месяцы 2023 года.
Между тем, его жена, певица Виктория Бекхэм строит бизнес в дизайнерской сфере. Впрочем, как известно, в последнее время дело многодетной матери приносит только долги.
Напомним, Дэвид Бекхэм и его старший сын Бруклин устроили "блинный" челлендж.
Также Фокус писал об отдыхе в Альпах звездной семьи Бекхэм.