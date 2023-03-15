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Дэвид Бекхэм запускает собственный бренд алкогольных напитков

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Фото: Getty Images | Дэвид Бекхэм

Около девяти лет спортсмен был лицом шотландского виски Haig Club.

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47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм планирует запустить собственный бренд пива и алкогольных напитков. Об этом пишет Daily Mail.

В последние девять лет многодетный отец был лицом шотландского виски Haig Club, рекламируя алкогольный напиток в ряде рекламных кампаний.

Впрочем, легендарный спортсмен, как сообщается, стремится оставить собственный след в индустрии алкогольных напитков, запустив свой бренд пива.

Бекхэм надеется создавать такие алкогольные напитки как текила и виски вместе с пивом под новым брендом. Таким образом, муж Виктории Бекхэм пойдет по стопам Райана Рейнольдса и Кайли Миноуг, которые организовали похожий бизнес.

Дэвид Бекхэм Fullscreen
Дэвид Бекхэм

С 2014 года Дэвид Бекхэм был лицом Haig Club, принадлежащего гиганту напитков Diageo, но, как известно, решил не продлевать свой контракт с брендом, который истекает в ближайшие месяцы 2023 года.

Между тем, его жена, певица Виктория Бекхэм строит бизнес в дизайнерской сфере. Впрочем, как известно, в последнее время дело многодетной матери приносит только долги.

Напомним, Дэвид Бекхэм и его старший сын Бруклин устроили "блинный" челлендж.

Также Фокус писал об отдыхе в Альпах звездной семьи Бекхэм.