Девід Бекхем запускає власний бренд алкогольних напоїв

Близько девʼяти років спортсмен був обличчям шотландського віскі Haig Club.

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47-річний британський футболіст Девід Бекхем планує запустити власний бренд пива та алкогольних напоїв. Про це пише Daily Mail.

Протягом останніх дев’яти років багатодітний батько був обличчям шотландського віскі Haig Club, рекламуючи алкогольний напій у низці рекламних кампаній.

Втім, наразі легендарний спортсмен, як повідомляється, прагне залишити власний слід в індустрії алкогольних напоїв, запустивши власний бренд пива.

Бекхем сподівається створювати такі алкогольні напої, як текіла та віскі, разом із пивом під новим брендом. Таким чином чоловік Вікторії Бекхем піде стопами Раяна Рейнольдса і Кайлі Міноуг, які організували схожий бізнес.

Девід Бекхем

З 2014 року Девід Бекхем був обличчям Haig Club, що належить гіганту напоїв Diageo, але, як відомо, вирішив не продовжувати свій контракт з брендом, який закінчується в найближчі місяці 2023 року.

Тим часом його дружина, співачка Вікторія Бекхем будує бізнес у дизайнерській сфері. Втім, як відомо, останнім часом справа багатодітної мами приносить лише борги.

Нагадаємо, Девід Бекхем та його старший син Бруклін влаштували "млинцевий" челендж.

Також Фокус писав про відпочинок в Альпах зіркової родини Бекхем.