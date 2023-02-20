Вікторія та Девід Бекхеми відправилися на відпочинок в Альпи (фото)

Знаменитості обрали для сімейного вікенду парні костюми від Prada.

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Зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми відправилися на відпочинок в Альпи. Кадрами з гірськолижного курорту знаменитості діляться у своїх Instagram.

Зокрема колишня учасниця гурту Spice Girls показала кілька фото веселого дозвілля з Девідом Бекхемом та двома їхніми молодшими дітьми: 11-річною Гарпер та 18-річним Крузом, який зустрів повноліття якрах на курорті в горах.

"Поцілунки з Альп", — підписала карусель фото багатодітна мама, вчергове зізнавшись в любові своєму чоловікові та дітям.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхеми на курорті в Альпах

Для відпочинку в горах зіркова родина обрала костюми від Prada.

"Коли VB (бренд Вікторії Бекхем — ред.) співпрацює з Prada на схилах 😂⛷️", — пожартувала співачка.

Тим часом зірковий футболіст також виклав кілька відео із сімейного відпочинку.

"О, вона у формі 😘 о, це шикарна спеція 😂 веселі спогади про схили 🏂 @victoriabeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — зазначив Девід Бекхем.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхеми на курорті в Альпах

Тим часом старші сини подружжя, Ромео та Бруклін, цього разу не були присутніми на сімейному відпочинку.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем відвідала похорон Вів'єн Вествуд.

Також Фокус писав про історії кохання найвідоміших зіркових пар, серед яких Девід та Вікторія Бекхем.