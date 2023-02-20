Виктория и Дэвид Бекхэмы отправились на отдых в Альпы (фото)

Знаменитости выбрали для семейного уик-энда парные костюмы от Prada.

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Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы отправились на отдых в Альпы. Кадрами с горнолыжного курорта знаменитости делятся в своих Instagram.

В частности, бывшая участница группы Spice Girls показала несколько фото веселого досуга с Дэвидом Бекхэмом и двумя их младшими детьми: 11-летней Харпер и 18-летним Крузом, который встретил свое совершеннолетие на курорте в горах.

"Поцелуи из Альп", — подписала карусель фото многодетная мама, в очередной раз признавшись в любви своему мужу и детям.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэмы на курорте в Альпах

Для отдыха в горах звездная семья выбрала костюмы от Prada.

"Когда VB (бренд Виктории Бекхэм — ред.) сотрудничает с Prada на склонах 😂⛷️", — пошутила певица.

Между тем, звездный футболист также выложил несколько видео из семейного отдыха.

"О, она в форме 😘 о, это шикарная специя 😂 веселые воспоминания о склонах 🏂 @victoriabeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — отметил Дэвид Бекхэм.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэмы на курорте в Альпах

Тем временем старшие сыновья супругов, Ромео и Бруклин, в этот раз не присутствовали на семейном отдыхе.

Напомним, Виктория Бекхэм посетила похороны Вивьен Вествуд.

Также Фокус писал об истории любви известнейших звездных пар, среди которых Дэвид и Виктория Бекхэмы.