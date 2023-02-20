Виктория и Дэвид Бекхэмы отправились на отдых в Альпы (фото)
Знаменитости выбрали для семейного уик-энда парные костюмы от Prada.
Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы отправились на отдых в Альпы. Кадрами с горнолыжного курорта знаменитости делятся в своих Instagram.
В частности, бывшая участница группы Spice Girls показала несколько фото веселого досуга с Дэвидом Бекхэмом и двумя их младшими детьми: 11-летней Харпер и 18-летним Крузом, который встретил свое совершеннолетие на курорте в горах.
"Поцелуи из Альп", — подписала карусель фото многодетная мама, в очередной раз признавшись в любви своему мужу и детям.
Для отдыха в горах звездная семья выбрала костюмы от Prada.
"Когда VB (бренд Виктории Бекхэм — ред.) сотрудничает с Prada на склонах 😂⛷️", — пошутила певица.
Между тем, звездный футболист также выложил несколько видео из семейного отдыха.
"О, она в форме 😘 о, это шикарная специя 😂 веселые воспоминания о склонах 🏂 @victoriabeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — отметил Дэвид Бекхэм.
Тем временем старшие сыновья супругов, Ромео и Бруклин, в этот раз не присутствовали на семейном отдыхе.
Напомним, Виктория Бекхэм посетила похороны Вивьен Вествуд.
Также Фокус писал об истории любви известнейших звездных пар, среди которых Дэвид и Виктория Бекхэмы.