Похороны в стиле панк. Виктория Бекхэм и Кейт Мосс пришли попрощаться с Вивьен Вествуд

На богослужении в Саутваркском соборе присутствовали друзья и коллеги Вествуд, включая Ника Кейва, Анну Винтур, Лили Коул и многих других.

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В Лондоне попрощались с "королевой панка" Вивьен Вествуд, которая скончалась 29 декабря в 81 год. Похороны прошли скромно и на них были только члены семьи. Многочисленная армия звездных поклонников дизайнера смогла попрощаться с ней в Сатуваркском соборе на поминальной службе. Об этом пишет Daily Mail.

Место было выбрано неслучайно. Саутварский собор – один из самых известных готических соборов Лондона после Вестминстерского аббатства. В аббатстве попрощаться с "королевой панка" никак не могли, так что выбрали вторую по значимости святыню. На прощании присутствовали селебрити, актеры, модели и представители мира моды, которые знали и сотрудничали с Вивьен Вествуд. Была даже Анна Винтур.

[ + – ] Селебрити на прощании с Вивьен Вествуд в Саутваркском соборе в Лондоне

Гости приняли в внимание последний лозунг Вествуд: "Если сомневаетесь, наряжайтесь!". И пришли на прощание в нарядах из ее коллекций разных лет.

На богослужении присутствовали такие звезды, как Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Хелена Бонем Картер и Лили Коул.

[ + – ] Кейт Мосс и Лила Мосс на прощании с Вивьен Вествуд Фото: Getty Images

Солистка The Pretenders Крисси Хайнд, которая работала в бутике Дамы Вивьен и Малкольма Макларена на заре панка, и певец и автор песен Ник Кейв исполнили песни, посвященные Великой Даме моды.

Актер Ричард Э. Грант, сыгравший коллегу Вивьен в фильме 1994 года "Высокая мода", поделился снимками с прощальной службы и рассказал, что на нем была миниатюрная шляпка с вуалью, которую она подарила ему во время работы над фильмом.

[ + – ] Актер Ричард Э. Грант на прощание надел шляпку, подаренную ему Вествуд Фото: Instagram Richard E. Grant

Супермодель Кейт Мосс была одета в платье-кафтан с блейзером, а ее дочь Лила носила красную сумку Westwood. С сумочкой от Вествуд была и светская леди Амелия Виндзор. Актриса Эль Фаннинг была одета в черный плиссированный блейзер и шляпу в тон. Голливудская звезда много раз сотрудничала с модельером и надевала ее наряды, в том числе розовое платье с корсетом на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards в 2021 году.

[ + – ] Хелена Бонем Картер на прощании с Вивьен Вествуд Фото: Getty Images

А Андреас Кронталер, креативный директор Vivienne Westwood и вдовец покойного дизайнера, появился в огромной пашмине.

Редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул был одет в полностью черный костюм и блейзер, а 56-летняя актриса Хелена Бонем Картер, которая носила панк-одежду Вивьен Вествуд на многих красных дорожках, отдала дань уважения покойному дизайнеру в красно-фиолетовой клетчатой юбке и блейзере в паре с жемчужным ожерельем Westwood.

[ + – ] Эль Фаннинг на прощании с Вивьен Вествуд

Она также прочитала трогательное посвящение Вивьен перед тем, как Ник Кейв исполнил свою песню Into My Arms.

Закрытое мероприятие было очень продуманным и отлично срежиссированным. Семья Вивьен Вествуд почтила ее память стихами и посвящениями. Внучка дизайнера Кора завершила службу речью, а сын Вивьен — Бен Вествуд прочитал стихотворение Уильяма Шекспира "Зима".

[ + – ] Виктория Бекхэм на прощании с Вивьен Вествуд Фото: Getty Images

Среди прочих на прощание с Вивьен Вествуд пришли: Джоэли Ричардсон и Ванесса Редгрейв, дизайнер Белла Фрейд, правнучка Зигмунда Фрейда, Твигги, Бьянка Джаггер, Айрис Лоу, дочь Джуда Лоу, и Сэди Фрост, певица Бет Дитто, актриса Кристина Хендрикс, Кэролайн Раш, исполнительный директор Британского совета моды, модный критик Алекса Чанг и многие другие.

Напомним, Вивьен Вествуд скончалась в 81 год 29 декабря 2022 года. Ее вдовец и коллега Андреас Кронталер сообщил, что будет продолжать делать их общую работу. А Фокус напомнил, какие вещи, созданные "королевой панка" стали культовыми и навсегда вошли в историю моды.