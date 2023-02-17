Похорон у стилі панк. Вікторія Бекхем і Кейт Мосс прийшли попрощатися з Вів'єн Вествуд

На богослужінні в Саутваркському соборі були присутні друзі та колеги Вествуд, враховуючи Ніка Кейва, Анну Вінтур, Лілі Коул та багатьох інших.

Related video

У Лондоні попрощалися з "королевою панку" Вів'єн Вествуд, яка померла 29 грудня у 81 рік. Похорон пройшов скромно і на них були лише члени сім'ї. Численна армія зіркових шанувальників дизайнерки спромоглася попрощатися з нею в Сатуваркському соборі на поминальній службі. Про це пише Daily Mail.

Місце було вибрано невипадково. Саутварський собор — один із найвідоміших готичних соборів Лондона після Вестмінстерського абатства. В абатстві попрощатися з "королевою панку" ніяк не могли, тож обрали другу за значимістю святиню. На прощанні були присутні селебріті, актори, моделі та представники світу моди, які знали та співпрацювали з Вів'єн Вествуд. Була навіть Анна Вінтур.

[ + – ] Селебріті на прощанні з Вів'єн Вествуд у Саутваркському соборі в Лондоні

Гості взяли до уваги останнє гасло Вествуд: "Якщо сумніваєтесь, вбирайтеся!". І прийшли на прощання у вбраннях із її колекцій різних років.

На богослужінні були такі зірки, як Вікторія Бекхем, Кейт Мосс, Гелена Бонем Картер та Лілі Коул.

[ + – ] Кейт Мосс і Ліла Мосс на прощанні з Вів'єн Вествуд Фото: Getty Images

Солістка The Pretenders Кріссі Хайнд, яка працювала у бутику Дами Вів'єн та Малкольма Макларена на зорі панку, та співак та автор пісень Нік Кейв виконали пісні, присвячені Великій Дамі моди.

Актор Річард Е. Грант, який зіграв колегу Вів'єн у фільмі 1994 року "Висока мода", поділився знімками з прощальної служби та розповів, що на ньому був мініатюрний капелюшок із вуаллю, який вона подарувала йому під час роботи над фільмом.

[ + – ] Актор Річард Е. Грант на прощання одягнув капелюшок, подарований йому Вествуд Фото: Instagram Richard E. Grant

Супермодель Кейт Мосс була одягнена у сукню-кафтан із блейзером, а її дочка Ліла носила червону сумку Westwood. Із сумочкою від Вествуд була й світська леді Амелія Віндзор. Акторка Ель Феннінг була одягнена в чорний плісований блейзер і капелюх у тон. Голлівудська зірка багато разів співпрацювала з модельєркою та одягала її вбрання, зокрема рожеву сукню з корсетом на церемонії вручення нагород Independent Spirit Awards у 2021 році.

[ + – ] Гелена Бонем Картер на прощанні з Вів'єн Вествуд Фото: Getty Images

А Андреас Кронталер, креативний директор Vivienne Westwood та вдівець покійної дизайнерки, з'явився у величезній пашміні.

Редактор британського Vogue Едвард Еннінфул був одягнений у повністю чорний костюм і блейзер, а 56-річна акторка Гелена Бонем Картер, яка носила панк-одяг Вів'єн Вествуд на багатьох червоних доріжках, віддала шану покійній дизайнерці у червоно-фіолетовій спідниці в клітинку та блейзері в парі з перловим намистом Westwood.

[ + – ] Ель Феннінг на прощанні з Вів'єн Вествуд

Вона також прочитала зворушливе посвячення Вів'єн перед тим, як Нік Кейв виконав свою пісню Into My Arms.

Закритий захід був дуже продуманим і добре зрежисованим. Сім'я Вів'єн Вествуд вшанувала її пам'ять віршами та посвятами. Внучка дизайнерки, Кора, завершила службу промовою, а син Вів'єн — Бен Вествуд прочитав вірш Вільяма Шекспіра "Зима".

[ + – ] Вікторія Бекхем на прощанні з Вів'єн Вествуд Фото: Getty Images

Серед інших на прощання з Вів'єн Вествуд прийшли: Джоелі Річардсон і Ванесса Редгрейв, дизайнерка Белла Фрейд, правнучка Зігмунда Фрейда, Твіггі, Б'янка Джаггер, Айріс Лоу, дочка Джуда Лоу, і Седі Фрост, співачка Бет Дітто, акторка виконавча директорка Британської ради моди, модна критикиня Алекса Чун і багато інших.

Нагадаємо, Вів'єн Вествуд померла у 81 рік 29 грудня 2022 року. Її вдівець і колега Андреас Кронталер повідомив, що продовжуватиме робити їхню спільну роботу. А Фокус нагадав, які речі, створені "королевою панку", стали культовими і назавжди увійшли до історії моди.