День святого Валентина 2023. Истории любви самых известных звездных пар

Истории любви не бывают идеальными, даже у звезд. Впрочем, чувства побеждают все проблемы и недосказанности.

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В канун Дня святого Валентина, в поисках подарков для своих вторых половинок, вспоминаем самые известные звездные союзы. И даже если вы одиноки, этими историями можно вдохновиться и снова поверить в настоящую любовь.

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Британские звездные супруги довольно активны в соцсетях. Они постоянно поздравляют друг друга с праздниками и делятся кадрами своих четырех детей – первенца Бруклина, Круза, Ромео и дочери Харпер.

Певица и футболист познакомились в конце 90-х, их роман закрутился очень динамично, и в 1999 году знаменитости заключили официальный брак.

До Виктории британский спортсмен не имел серьезных отношений. Между тем, сама Виктория даже была обручена с Марком Вудсом, однако сделала выбор в пользу карьеры и закончила четырехлетние отношения.

По слухам, Дэвид Бекхэм влюбился в свою будущую жену, увидев ее по телевизору. Он организовал приглашение группы Spice Girls на матч "Манчестер Юнайтед", где они и познакомились.

Старший сын супругов в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц. После этого Бруклин окончательно переехал в США и редко посещает своих родственников в Европе.

Ходили слухи о напряженных отношениях между дизайнером и ее невесткой. В частности, из-за того, что Никола отказалась надевать платье бренда Виктории Бекхэм в день свадьбы. Впрочем, официально звезды стараются не выносить свои проблемы в семье на публику.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Instagram victoriabeckham

Рианна и A$AP Rocky

Одна из известнейших пар современной музыкальной индустрии еще не заключила официальный брак, однако уже воспитывает общего сына, имя которого пока держится в строжайшем секрете. А накануне Рианна во время выступления на Супербоуле 2023 объявила о своей второй беременности.

Об отношениях знаменитостей стали ходить слухи в начале 2021 года после расставания артистки с миллиардером Хассаном Джамилем.

В мае 2022 музыканты впервые стали родителями и продолжили свои публичные карьеры: Рири записала саундтрек для Marvel, активно продвигает свои бизнесы косметики и нижнего белья, стала хедлайнером Супербоула.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Американская певица и оскароносный актер встречались еще в начале 2000-х. Тогда отношения пары резко закончились, не дожив до свадьбы.

За 20 лет знаменитости успели побывать в отношениях и браках с другими партнерами, и несколько раз становились родителями. Впрочем, судьба снова подарила Джей Ло и Бена Аффлека друг к другу. Весной 2021 года стало известно, что актер решил поддержать свою бывшую возлюбленную после ее расставания с Алексом Родригесом. После этого их чувства пережили возрождение, а летом 2022 звездная пара сыграла грандиозную свадьбу.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Накануне звезда сериала "Сплетница" родила четвертого наследника, пол которого пока держится в секрете. До этого знаменитости воспитывали троих дочерей.

А познакомились Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на съемках фильма "Зеленый фонарь". В 2012 году они заключили официальный брак и часто радуют своих фанатов забавными фото и чувством юмора, публично шутя друг над другом.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Ева Мендес и Райан Гослинг

Одна из самых непубличных актерских пар. Они пытаются держать личную жизнь подальше от вспышек фото камер и вопросов журналистов. Впрочем, отношения звезд достаточно крепкие. Они живут вместе с 2011 года и воспитывают двух общих дочерей, однако заключили официальный брак только в 2022-м.

Ева Мендес не раз признавалась, что ее возлюбленный отлично готовит. Звезды познакомились на съемочной площадке картины "Пьяная рождественская история". Почти сразу же они стали жить вместе.

[ + – ] Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Американский певец и актриса начали встречаться еще в 2007 году. Знаменитости редко выходят в свет и пытаются держать свою личную жизнь подальше от общественности.

В 2015 году у музыканта и звезды экрана родился сын Сайлас Рэндалл, а летом 2021 они стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын Финеас.

[ + – ] Джессика Бил и Джастин Тимберлейк Фото: justintimberlake

Бейонсе и Jay-Z

В 2008 году рэпер Шон Кори Картер (более известный как Jay-Z) и Бейонсе Ноулз заключили официальный брак. Сейчас знаменитости воспитывают троих общих детей — Блю, Сера и Руми.

Ходили слухи о многочисленных изменах музыканта, однако пара не выносит на публику проблемы в семье. Они часто записывают общие хиты и выходят вместе в свет.

[ + – ] Бейонсе и Jay-Z Фото: Getty Images

Напомним, как сложились отношения Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.

Также Фокус писал об истории любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон.