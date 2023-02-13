День святого Валентина 2023. Історії кохання найвідоміших зіркових пар

Історії кохання не бувають ідеальними, навіть у зірок. Втім, почуття перемагають усі проблеми та недомовленості.

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Напередодні Дня святого Валентина, шукаючи подарунки для своїх других половинок, пригадуємо найвідоміші зіркові союзи. І навіть якщо ви самотні, з цих історій можна надихнутися та знову повірити у справжнє кохання.

Вікторія та Девід Бекхеми

Британське зіркове подружжя доволі активне в соцмережах. Вони постійно вітають одне одного зі святами та діляться кадрами своїх чотирьох дітей — первістка Брукліна, Круза, Ромео та доньки Гарпер.

Співачка та футболіст познайомилися наприкіні 90-х, їхній роман закрутився дуже швидко, і у 1999 році знаменитості уклали офіційний шлюб.

До Вікторії британський спортсмен не мав серйозних стосунків. Тим часом сама Вікторія навіть була заручена з Марком Вудсом, проте зробила вибір на користь кар'єри та закінчила чотирирічні стосунки.

За чутками, Девід Бекхем закохався у свою майбутню дружину, побачивши її по телевізору. Він органузував запрошення гурту Spice Girls на матч "Манчестер Юнайтед", де вони і познайомилися.

Старший син подружжя у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц. Після цього Бруклін остаточно перебрався до США та рідко навідує своїх родичів у Європі.

Ходили чутки про напружені стосунки між дизайнеркою та її невісткою. Зокрема через те, що Нікола відмовилася надягати сукню бренду Вікторії Бекхем у день весілля. Втім, офіційно зірки намагаються не виносити свої проблеми в родині на публіку.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Instagram victoriabeckham

Ріанна та A$AP Rocky

Одна з найвідоміших пар сучасної музичної індустрії ще не уклала офіційний шлюб, проте вже виховує спільного сина, ім'я якого поки тримається в суворому секреті. А напередодні Ріанна під час виступу на Супербоулі 2023 оголосила про свою другу вагітність.

Про стосунки знаменитостей почали ходити чутки на початку 2021 після розставання артистки з мільярдером Хассаном Джамілем.

У травні 2022 музиканти вперше стали батьками та продовжили свої публічні кар'єри: Рірі записала саундтрек для Marvel, активно просуває свої бізнеси косметики та спідньої білизни, стала хедлайнером Супербоулу.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Американська співачка та оскароносний актор уже зустрічалися на початку 2000-х. Тоді стосунки пари різко закінчилися, не дійшовши до весілля.

За 20 років вони були в різних шлюбах та кілька разів стали батьками. Втім, доля знову повернула Джей Ло та Бена Аффлека одне до одного. Навесні 2021 стало відомо, що актор вирішив підтримати свою колишню кохану після її розставання з Алексом Родрігесом. Після цього їхні почуття відновилися, а влітку 2022 зіркова пара зіграла грандіозне весілля.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Напередодні зірка серіалу "Пліткарка" народила четвертого спадкоємця, стать якого поки тримається в секреті. До цього знаменитості виховували трьох доньок.

А познайомилися Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на зйомках фільму "Зелений ліхтар". У 2012 вони уклали офіційний шлюб та часто тішать своїх фанатів кумедними фото та почуттям гумору, публічно жартуючи одне про одного.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: blakelively

Єва Мендес та Раян Гослінг

Одна із закритих акторських пар. Вони намагаються тримати особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів. Втім, стосунки зірок доволі міцні. Вони разом з 2011 року, виховують двох спільних доньок, проте уклали офіційний шлюб лише у 2022-му.

Єва Мендес зізнавалася, що її коханий чудово готує. Зірки ознайомилися на знімальному майданчику картини "П'яна різдвяна історія". Майже одразу вони почали жити разом.

[ + – ] Єва Мендес та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк

Американський співак та акторка почали зустрічатися ще у 2007 році. Знаменитості рідко виходять у світ та намагаються тримати своє особисте життя подалі від громадськості.

У 2015 у музиканта та зірки екрану народився син Сайлас Рендалл, а влітку 2021 вони стали батьками вдруге. У зіркової пари народився син Фінеас.

[ + – ] Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк Фото: justintimberlake

Бейонсе та Jay-Z

У 2008 році репер Шон Корі Картер (більш відомий як Jay-Z) та Бейонсе Ноулз уклали офіційний шлюб. Наразі знаменитості виховують трьох спільних дітей — Блю, Сера та Румі.

Ходили чутки про численні зради музиканта, проте пара не виносить на публіку проблеми в родині. Вони часто записують спільні хіти та виходять разом у світ.

[ + – ] Бейонсе та Jay-Z Фото: Getty Images

Нагадаємо, як склалися стосунки Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.

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