Девід і Бруклін Бекхем влаштували "млинцевий" челендж

Бруклін Бекхем викликав свого батька Девіда на змагання з перевертання млинців на сковорідці на честь Масляної.

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23-річний британський фотограф Бруклін Бекхем поділився у своєму Instagram-акаунті уповільненим відео, в якому він перевертає свій млинець, і просить свого батька зробити те саме із "закритими очима".

Його батько — колишня легенда "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем — швидко відповів йому і похвалив "добрий млинець" свого сина.

Проте деякі з підписників Брукліна зазначили, що його млинець був "надто товстим" і "виглядав підгорілим", хоча інші поспішили захистити його кулінарні навички.

У сповільненому ролику син Вікторії Бекхем показав, що він успадкував навички перевертання млинців свого батька, і навіть перевернув один із заплющеними очима.

"@davidbeckham, міг би ти зробити це із заплющеними очима", — підписав шеф-кухар, який подає надії, Бруклін,

Девід швидко похвалив зусилля свого сина, написавши: "Я не зміг би зробити це з відкритими очима. Виглядає як добрий млинець".

Раніше того ж дня Девід поділився кліпом, в якому він перевертає млинці для себе та доньки Харпер, а дружина Вікторія жартує, що він "такий мудак". Незважаючи на те, що робив він це з відкритими очима, наприкінці відео Бекхем упіймав млинець грудьми.

Нагадаємо, Нікола Пельтц показала, як її привітав Бруклін Бекхем із Днем закоханих.

Також Фокус писав, що Девід і Вікторія Бекхем привітали сина Круза з 18-річчям.