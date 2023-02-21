Девід та Вікторія Бекхем привітали сина з 18-річчям: "Ти наше все"

Вікторія та її чоловік опублікували зворушливе відео на честь 18-річчя сина.

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48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео на честь дня народження сина Круза.

Підліток, який раніше виявляв інтерес до кар'єри у музичній індустрії, було майже не впізнати. У відеоролику було показано кілька знімків, що раніше не публікувалися, маленького Круза і його знаменитої родини у відпустці, а також вдома і в студіях звукозапису.

"З Днем Народження, Крузе!! Ми всі так любимо тебе і так пишаємося тим неймовірним молодим чоловіком, яким ти став, ти наше все. Щаслива 18-та суперзірка", — написала колишня учасниця гурту Spice Girls.

Шанувальники у коментарях під публікацією захопилися підлітком, порівнявши його з молодим Джастіном Бібером.

Колишня легенда "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем поділився тим самим кліпом на своїй сторінці у Instagram.

"Вітаємо нашого хлопчика з 18-річчям. Найдивовижнішому хлопчику з найдивовижнішою енергією і найбільшим серцем, ми так пишаємося тобою і дуже любимо тебе, Крузі", — написав Девід.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Кліпи зі співом Круза не стали несподіванкою, оскільки підліток завжди висловлював зацікавленість у тому, щоб піти стопами Вікторії та почати виступати.

Окрім 18-річного Круза, зіркове подружжя Бекхем виховує ще трьох дітей — Брукліна, Ромео та Харпер. Первісток знаменитостей вже будує свою сім'ю в США, одружившись у квітні 2022 на американській актрисі Ніколі Пельтц. Після цього Бруклін рідко відвідує своїх родичів у Європі, навіть у важливі свята.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, зараз зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми вирушили на відпочинок до Альп разом з двома молодшими дітьми.

Також Фокус писав про історію кохання найвідоміших зіркових пар, серед яких є Девід та Вікторія Бекхеми.