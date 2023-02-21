Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с 18-летием: "Ты наше все"

И Виктория, и ее супруг опубликовали трогательное видео в честь 18-летия сына.

Related video

48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео в честь дня рождения сына Круза.

Подросток, который ранее проявлял интерес к карьере в музыкальной индустрии, выглядел почти неузнаваемым. В видеоролике было показано несколько ранее не публиковавшихся снимков маленького Круза и его знаменитой семьи в отпуске, а также дома и в студиях звукозаписи.

"С днем рождения, Круз!! Мы все так любим тебя и так гордимся тем невероятным молодым человеком, которым ты стал, ты наше все. Счастливая 18-я суперзвезда", — написала бывшая участница группы Spice Girls.

Поклонники в комментариях под публикацией восхитились подростком, сравнив его с молодым Джастином Бибером.

Бывшая легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм поделился тем же клипом на своей странице в Instagram.

"Поздравляем нашего мальчика с 18-летием. Самому удивительному мальчику с самой удивительной энергией и самым большим сердцем, мы так гордимся тобой и очень любим тебя, Крузи", — написал Дэвид.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Клипы с пением Круза не стали неожиданностью, поскольку подросток всегда выражал заинтересованность в том, чтобы пойти по стопам Виктории и начать выступать.

Кроме 18-летнего Круза, звездные супруги Бекхэм воспитывают еще троих детей — Бруклина, Ромео и Харпер. Первенец знаменитостей уже строит свою семью в США, женившись в апреле 2022 на американской актрисе Николе Пельтц. После этого Бруклин редко посещает своих родственников в Европе, даже по важным праздникам.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, сейчас звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы отправились на отдых в Альпы вместе с двумя младшими детьми.

Также Фокус писал об истории любви известнейших звездных пар, среди которых Дэвид и Виктория Бекхэмы.