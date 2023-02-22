Дэвид и Бруклин Бекхэм устроили "блинный" челлендж

Бруклин Бекхэм вызвал своего отца Дэвида на соревнование по переворачиванию блинов на сковородке в честь Масленицы.

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23-летний британский фотограф Бруклин Бекхэм поделился в своем Instagram-аккаунте замедленным видео, в котором он переворачивает свой блинчик, и просит своего отца сделать то же самое с "закрытыми глазами".

Его отец — бывшая легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм — быстро ответил ему и похвалил "хороший блин" своего сына.

Однако некоторые из подписчиков Бруклина отметили, что его блин был "слишком толстым" и "выглядел подгоревшим", хотя другие поспешили защитить его кулинарные навыки.

В замедленном ролике сын Виктории Бекхэм показал, что он унаследовал навыки переворачивания блинов своего отца, и даже перевернул один с закрытыми глазами.

"@davidbeckham, мог бы ты сделать это с закрытыми глазами", — подписал подающий надежды шеф-повар Бруклин.

Дэвид быстро похвалил усилия своего сына, написав: "Я не смог бы сделать это с открытыми глазами. Выглядит как хороший блин".

Ранее в тот же день Дэвид поделился клипом, в котором он переворачивает блины для себя и дочери Харпер, а жена Виктория шутит, что он "такой мудак". Несмотря на то, что делал он это с открытыми глазами, в конце видео Бекхэм словил блинчик грудью.

Напомним, Никола Пельтц показала, как ее поздравил Бруклин Бекхэм с Днем влюбленных.

Также Фокус писал, что Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Круза с 18-летием.