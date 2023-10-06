Отец Бритни Спирс попал в больницу в тяжелом состоянии

За последний год Джейми Спирс оказывается в больнице второй раз.

71-летний Джейми Спирс госпитализирован в больницу на несколько недель с тяжелой инфекцией, которая потребовала хирургического вмешательства, сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера.

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В этом году отец Бритни Спирс уже второй раз попадает в медучреждение. Ранее он столкнулся с осложнениями после операции по замене коленного сустава, которую перенес 16 лет назад, и был вынужден находится под присмотром врачей некотрое время.

Тогда он похудел более, чем на 11 килограммов. В то же время появились слухит, что Бритни хочет помириться с отцом на фоне его проблем со здоровьем, однако спустя некоторое время певица передумала налаживать отношения с Джейми. Она так и не смогла простить ему 13-летней опеки, считая, что он украл у нее приличную часть ее жизни.

"Я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить, и я надеюсь, что он сгорит в чертовом аду", – писала артистка год назад в соцсетях.

В свою очередь Джейми после того, как перестал быть опекуном дочери, вел себя довольно сдержанно и никак не комментировал ее выпады в свою сторону.

Бритни Спирс сейчас находится в процессе развода со своим мужем Сэмом Асгари, с которых была в отношениях шесть лет и 14 месяцев – в браке. Фитнес-модель и актер иранского происхождения съехал из роскошного особняка жены и сейчас снимает элитные апартаменты в Лос-Анджелесе, аренду за которые платит певица.

Одиночество усугубило и без того нестабильное эмоциональное состояние артистки. Она все чаще пугает поклонников своими хаотичными танцами, а с недавних пор взяла в руки ножи, что закончилось приездом полиции.

Ранее Фокус писал, что Сэм Асгари впервые появился на публике после расставания со Спирс.