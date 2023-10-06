Коридор затмений с 14 по 28 октября 2023 года: что важно знать
В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать решения.
Коридор затмений — непростой период с большим выбросом мощных энергий, во время которого мы можем чувствовать сильное влияние планет. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ожидать от коридора затмений уже в этом месяце.
Коридор затмений: когда будет и чего ожидать
Коридор затмений — это период между затмениями — солнечным и лунным. Ближайший коридор затмений начнется 14 октября, когда состоится солнечное затмение в Весах, и закончится 28 октября, когда произойдет лунное затмение в Тельце. Но люди могут почувствовать его влияние за три дня до и три дня после астрологического явления. Коридор затмений будет происходить под растущей Луной, поэтому нам стоит не только освободиться от кармических долгов, но и заложить фундамент своих будущих начинаний. В этот период стоит быть осторожнее, ведь может быть сложно контролировать эмоции, а реальность может немного искажаться в наших глазах. Постарайтесь не принимать поспешных решений и подходить к важным задачам с осознанностью и концентрацией.
Коридор затмений с 14 по 28 октября: что нельзя делать?
В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать решения. Также существует ряд других рекомендаций, что нежелательно делать:
- устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;
- подписывать важные документы и договоры;
- брать кредиты и ввязываться в долги;
- пренебрегать внимательностью на дорогах;
- конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;
- ложиться под нож пластического хирурга.
Коридор затмений с 14 по 28 октября: что нужно делать?
- соблюдать спокойствие и заниматься духовными практиками;
- откладывать деньги;
- придерживаться графика дня и правильного питания;
- проявлять терпение, смягчать углы в общении с партнером или начальством.
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