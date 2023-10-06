Крис Хемсворт расказал, как на его жизнь повлиял тяжелый диагноз

Крис Хемсворт изменил свою жизнь с тех пор, как обнаружил, что может быть склонен к болезни Альцгеймера.

40-летний Крис Хемсворт не так давно обнаружил, что может быть склонен к болезни Альцгеймера. Это выяснилось после прохождения генетического теста, который показал, что у него есть две копии гена APOE e4, который связан с повышенным риском этого изнурительного заболевания. Теперь актер радикально изменил свою жизнь. Об этом пишет Daily Mail.

"Вы постоянно думаете, что будете жить вечно, особенно будучи молодым человеком. А потом, когда мне сказали, что это может быть тем, что может лишить тебя всего, это было типа: "Ого… это как бы сбило меня с толку", — сказал Хемсворт в интервью.

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После теста Крис внес изменения в свои и без того обширные программы тренировок и теперь больше внимания уделяет здоровью своего мозга.

В интервью журналу Men's Health он сказал, что "вводит больше одиночества в свою жизнь".

Крис Хемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я всегда был довольно последователен в своих обязательствах по физическим упражнениям, но в последнее время я действительно почувствовал, как важно уделять время себе, без каких либо внешних раздражителей и находить время для тишины", — объяснил актер.

Актер, сыгравший Тора в популярной франшизе, сказал, что, хотя упражнения важны, он гораздо больше концентрировался на работе над осознанностью. Он стал следить за режимом сна, регулярно принимать ледяные ванны и внес коррективы в свой режим фитнеса.

"Мой вес сильно колеблется из-за разных ролей, а также из-за моих собственных интересов в том, чтобы бросить вызов своему телу разными способами", — сказал он.

В документальном фильме "Безграничный", в котором снялся Хемсворт, доктор Питер Аттиа предположил, что регулярные физические упражнения и полноценный сон имеют решающее значение для снижения шансов проявления болезни Альцгеймера. Он также советовал посещать сауны и заниматься умственной деятельностью.

Крис Хемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я тренируюсь реже, чем раньше, и включаю больше кардио-тренировок и тренировок на выносливость, которые мне гораздо больше нравятся, чем занятия в стиле тяжелого бодибилдинга", — заявил актер.

Хемсворт также рассказал доктору Аттиа, что он хочет улучшить баланс между работой и личной жизнью, проводя больше времени с семьей.

"Это заставило меня задуматься о моих детях и о том, как они растут, и все так резко меняется, и мне хочется проводить с ними больше времени", — признался Крис.

Напомним, ранее Крис сообщил, что стал меньше сниматься. Он выполнит все взятые на данный момент обязательства, но после будет не так часто появляться на съемочной площадке.