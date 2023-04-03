Крис Хемсворт стал брать меньше актерских ролей из-за риска болезни Альцгеймера
Поклонники обеспокоены тем, что в скором времени звезда "Мстителей" может прекратить актерскую карьеру.
39-летний австралийский актер Крис Хемсворт сказал, что он замедляется, но не уходит на пенсию, узнав, что у него очень высокий риск заболеть болезнью Альцгеймера в более старшем возрасте. Но инсайдеры сообщают, что его рабочий график начинает выглядеть свободным в не столь отдаленном будущем. Об этом пишет PageSix.
У австралийского актера есть четыре предстоящих проекта, в том числе возвращение к своему персонажу Тора в грядущем продолжении "Мстителей" и безымянном биографическом фильме о Халке Хогане. Но после этих проектов, по словам источника, "он не планирует брать на себя много ролей из-за [информации о высоком риске] болезни Альцгеймера".
Хотя Хемсворт сказал Vanity Fair, что он "ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию", инсайдер таблоида говорит, что похоже, что он движется в этом направлении.
Напомним, в ноябре прошлого года Крис Хемсворт обнаружил свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера во время работы над сериалом "Безграничный" для National Geographic.
Австралиец прошел ряд генетических тестов, чтобы увидеть, что его ждет его в будущем. То, что актер обнаружил, как он говорит в сериале, было "моим самым большим страхом".
Также Фокус писал, что шеф-повар Криса Хемсворта рассказал секреты его чудо-диеты.