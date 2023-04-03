Кріс Гемсворт почав брати менше акторських ролей через ризик хвороби Альцгеймера

Шанувальники стурбовані тим, що незабаром зірка "Месників" може припинити акторську кар'єру.

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39-річний австралійський актор Кріс Гемсворт сказав, що він сповільнюється, але не йде на пенсію, дізнавшись, що у нього дуже високий ризик захворіти на хворобу Альцгеймера у старшому віці. Але інсайдери повідомляють, що його робочий графік починає виглядати вільним у не такому віддаленому майбутньому. Про це пише PageSix.

В австралійського актора є чотири майбутні проєкти, зокрема повернення до свого персонажа Тора в майбутньому продовженні "Месників" та безіменному біографічному фільмі про Халка Хогана. Але після цих проєктів, за словами джерела, "він не планує брати на себе багато ролей через [інформацію про високий ризик] хвороби Альцгеймера".

Хоча Гемсворт сказав Vanity Fair, що він "у жодному разі не говорить про відхід на пенсію", інсайдер таблоїда каже, що схоже, що він рухається у цьому напрямі.

Кріс Гемсворт із дружиною

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кріс Гемсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера під час роботи над серіалом "Безмежний" для National Geographic.

Австралієць пройшов ряд генетичних тестів, щоб побачити, що на нього чекає його в майбутньому. Те, що актор виявив, як він говорить у серіалі, було "моїм найбільшим страхом".

Також Фокус писав, що шеф-кухар Кріса Гемсворта розповів секрети його чудо-дієти.