Разноцветная обувь и бант: Сара Джессика Паркер пришла на вечеринку в оригинальном ансамбле

В создании образа Сара использовала стилистический прием своей героини из сериала Кэрри Брэдшоу.

58-летняя актриса Сара Джессика Паркер, полюбившаяся зрителям в роли Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе", повторила образ своей героини на гала-концерте New York City Ballet в Линкольн-центре, пишет InStyle.

На красной дорожке звезда появилась в очень интересном ансамбле. Она надела черное платье от Carolina Herrera, которое сочетало в себе объемную юбку в стиле балетной пачки и лиф с открытыми плечами и прорезями спереди. Она дополнила образ эффектным длинным бантом для волос, доходящим до подола ее расклешенной юбки, серебристой сумкой и украшениями.

Однако больше всего внимания привлекла обувь актрисы, которая воспользовалась одним из фирменных стилевых приемов Кэрри: несовпадающими туфлями. Сара выбрала босоножки, один из которых был розовый, а второй – черный. Позже она рассказала, как появилась идея такого модного эксперимента:

"У нас было две пары, как мне кажется, лоскутных сандалий @louboutinworld. Пэт и я решили сделать по одной каждой. Возможно, потому, что обе были очень вкусными по цвету и, казалось, гармонировали с платьем, но еще и потому, что нам просто нравилось делать по одному экземпляру каждого из них. Передаю все, что могу. И надеюсь, что это удовлетворительный ответ".

Отметим, что бренд, чье платье выбрала для выхода в свет Паркер, выступил партнером осеннего гала-вечера. Уэс Гордон сшил костюмы для балета Джорджа Баланчина "Who Cares?". Гостевой певицей вечера стала Ванесса Уильямс

Вместе с Сарой на гара-концерт пришел ее муж Мэттью Бродерик. Он выглядел элегантно в черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

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