Сара Джессика Паркер пояснила, почему у Кэрри в "Сексе в большом городе" никогда не было маникюра

Главная героиня хитового сериала НВО всегда привлекала внимание яркими нарядами и туфлями, но никогда не красила ногти.

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Стартовал второй сезон сериала "И просто так" и исполнительница роли Кэрри Брэдшоу, Сара Джессика Паркер, наконец рассказала, почему ее героиня всегда была без маникюра ис очень короткими ногтями. Об этом пишет Glamour.

Говоря с журналистами Glamour в среду, Сара Джессика Паркер рассказала о многочисленных причинах, по которым ее персонаж на экране в "И просто так" никогда не открывает бутылочку лака для ногтей.

"Кэрри — писатель, поэтому изначально она печатала на настоящей пишущей машинке. Она научилась печатать в старшей школе, а с длинными ногтями это было неудобно", — актриса добавила, что маникюр был излишним для ее героини, потому что он "казался бесполезным, потому что всегда бы был в беспорядке и препятствием на скорейшем пути к выражению мыслей на бумаге".

Сара Джессика Паркер Фото: Airbnb

"Просто мне никогда не казалось, что именно так Кэрри будет выражать себя", — сказала Паркер.

58-летняя Сара Джессика Паркер заявила, что ее персонаж не делал маникюр в "Сексе в большом городе" и продолжает его не делать в сиквеле "И просто так".

К тому же, это было не слишком практично для процесса съемок.

"Вы двигаетесь от сцены к сцене, поэтому практически проблематично иметь цвет ногтей, который должен соответствовать каждой сцене. Это мешает скорости", — сказала актриса. Ведь сериал НВО снимался не в том порядке, в каком потом выходил в эфир.

Кадр из сериала "И просто так" Фото: Getty Images

Но во втором сезоне "И просто так" зрители все-таки увидят Кэрри Брэдшоу с маникюром: ее ногти будут накрашены темным лаком.

Исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг сообщил, что он тоже был удивлен, увидев Кэрри с маникюром во время съемок в Бруклине.

"Я подумал: вау, у нее лак для ногтей! И это темный лак для ногтей, что интересно и неожиданно", — сказал Кинг.

Говоря о характере персонажа "И просто так", Кинг добавил, что Кэрри Брэдшоу спонтанна.

Тизер второго сезона сериала "И просто так"

"Она решает: "Я надену то или это". Я собираюсь надеть эту длинную свободную пачку, чтобы пойти выпить кофе. И, о, может быть, я накрашу сегодня вечером лак для ногтей". Что хорошо в этом персонаже, так это то, что она не соблюдает правила. Даже те правила, что придумывает сама", — сказал продюсер.

Впрочем, сама актриса переняла привычки Кэрри Бредшоу и не красит ногти даже ради появления на красной дорожке.

Напомним, ранее стало известно, что Ким Кэттролл вернется к роли Саманты Джонс, хоть ранее говорила, что этого никогда не будет. Актриса появится в небольшом камео, на которое согласилась после долгих уговоров.