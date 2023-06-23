Сара Джессіка Паркер пояснила, чому у Керрі в "Сексі і місті" ніколи не було манікюру

Головна героїня хітового серіалу НВО завжди привертала увагу яскравим вбранням і туфлями, але ніколи не фарбувала нігті.

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Стартував другий сезон серіалу "І просто так…" і виконавиця ролі Керрі Бредшоу, Сара Джессіка Паркер, нарешті розповіла, чому її героїня завжди була без манікюру і з дуже короткими нігтями. Про це пише Glamour.

Говорячи із журналістами Glamour у середу, Сара Джессіка Паркер розповіла про численні причини, через які її персонаж на екрані в "І просто так…" ніколи не відкриває пляшечку лаку для нігтів.

"Керрі — письменниця, тому спочатку вона друкувала на справжній друкарській машинці. Вона навчилася друкувати в старшій школі, а з довгими нігтями це було незручно", — акторка додала, що манікюр був зайвим для її героїні, бо він "здавався даремним, бо завжди був би у безладі й був би перешкодою на якнайшвидшому шляху до вираження думок на папері".

Сара Джессіка Паркер Фото: Airbnb

"Просто мені ніколи не здавалося, що саме так Керрі буде виражати себе", — сказала Паркер.

58-річна Сара Джессіка Паркер заявила, що її персонаж не робив манікюр у "Сексі і місті" і продовжує його не робити в сиквелі "І просто так…".

До того ж це було не надто практично для процесу знімання.

"Ви рухаєтеся від сцени до сцени, тому практично проблематично мати колір нігтів, який має відповідати кожній сцені. Це заважає швидкості", — сказала актриса. Адже серіал НВО знімався не в тому порядку, в якому потім виходив в ефір.

Кадр із серіалу "І просто так..." Фото: Getty Images

Але в другому сезоні "І просто так…" глядачі все-таки побачать Керрі Бредшоу з манікюром: її нігті будуть нафарбовані темним лаком.

Виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг повідомив, що він теж був здивований, побачивши Керрі з манікюром під час зйомок у Брукліні.

"Я подумав: вау, у неї лак для нігтів! І це темний лак для нігтів, що цікаво і несподівано", — сказав Кінг.

Говорячи про характер персонажа "І просто так…", Кінг додав, що Керрі Бредшоу спонтанна.

Тизер другого сезону серіалу "І просто так..."

"Вона вирішує: "Я одягну те чи це". Я збираюся надіти цю довгу вільну пачку, щоб піти випити кави. І, о, можливо, я нафарбую сьогодні ввечері лак для нігтів". Що добре в цьому персонажі, так це те, що вона не дотримується правил. Навіть тих правил, що придумує сама", — сказав продюсер.

Втім, сама актриса перейняла звички Керрі Бредшоу і не фарбує нігті навіть заради появи на червоній доріжці.

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