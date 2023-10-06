"Это настоящая свобода": Памела Андерсон отправилась на показ мод без макияжа

Актриса Джейми Ли Кертис похвалил Памелу, отметив, что она положила начало революции естественной красоты.

На показ коллекции модельера Вивьен Вествуд в рамках парижской Недели моды весна-лето 2024 актриса и фотомодель Памела Андерсон отправилась без макияжа. Она заявила изданию Vogue, что ей комфортно ни с кем не конкурировать.

"Это настоящая свобода ни с кем не конкурировать ", — заявила Пэм. И добавила: "Я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в комнате".

56-летняя Памела Андерсон пригласила Vogue France присоединиться к ней во время подготовки к показу Вивьен Вествуд.

"В уединении ее гостиничного номера мы были удивлены, обнаружив актрису одну, без стилиста и гламурной команды. Икона для многих поколений, сияющая Памела Андерсон рассказывает, как ей удалось освободиться от взглядов других. Она также рассказывает о том, как она переосмысливает красоту, о влиянии своего документального фильма Netflix и о более осознанной моде", — поделились впечатлением корреспонденты модного журнала.

Американская актриса Джейми Ли Кертис похвалил Памелу Андерсон, отметив, что она положила начало "революции естественной красоты". "Я настолько впечатлен и потрясен этим актом мужества и бунта", — написала Джейми Ли.

Кертис поделилась в Instagram двумя фотографиями звезды "Спасателей Малибу", подписав их: "Свобода прекрасна!".

Это не первый выход Памелы Андерсон в свет без макияжа. Ранее она без Make Up появилась на публике на Недели моды в Нью-Йорке.