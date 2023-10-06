Пять знаменитых пар, которые познакомились и закрутили роман на съемочной площадке

Во время работы в Голливуде некоторые звезды нашли свою любовь.

Одно дело экранные романы, а совсем другое, когда актеры влюбляются в жизни. Некоторые звезды кино и телевидения познакомились со своими будущими партнерами во время работы в Голливуде, для этих пар декорации были местом, где они нашли свою любовь, пишет MX Investing.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Из всех звездных пар Голливуда немногие сияли так ярко, как Брэд Питт и Анджелина Джоли. И лишь у немногих есть история любви, столь известная, как у этих двоих. Питт и Джоли познакомились на съемках триллера "Мистер и миссис Смит".

Они не только любили друг друга на экране, но и зажгли роман на съемочной площадке. Питт ушел от актрисы Дженнифер Энистон ради Джоли. Они прожили в браке 12 лет и со скандалами расстались.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Еще одна популярная голливудская пара – Мила Кунис и Эштон Катчер. Две звезды встретились на съемках своего популярного ситкома "Ревущие семидесятые", хотя искры полетели не сразу, потому что Кунис было четырнадцать, а Катчеру двадцать. Катчер и Кунис прошли путь от коллег по шоу Fox до мужа и жены, вступив в брак в 2015 году. Сейчас у пары двое детей, Дмитрий и Вятт.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

"Голос" быстро стал одним из самых популярных реалити-шоу на телевидении. В конкурсе вокалистов участвуют начинающие звезды, которые надеются привлечь внимание знаменитого судьи, который поможет им продвинуться в конкурсе.

Двумя из этих знаменитых судей были певица Гвен Стефани и Блейк Шелтон, которые встретились на съемках шоу NBC в 2015 году. Они сразу нашли общий язык и начали встречаться. В 2020 году Стефани и Шелтон обручились.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс женаты уже более десяти лет. Британская пара была близкими друзьями до того, как связала себя узами брака в 2011 году. Они встретились на съемках спектакля Les Grandes Horizontales. Хотя Дэниел и Рэйчел не начали встречаться сразу в 1994 году, в конце концов они снова сошлись в декабре 2010 года.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Когда Пенелопа Крус и Хавьер Бардем встретились на съемках испаноязычного фильма "Хамон Хамон", у обоих актеров еще не было большого успеха. Оба считались "восходящими звездами" в мире Голливуда, и успех Джеймона Хамона определенно способствовал их карьере и сделал их суперзвездами, которыми они являются сегодня.

Они начали встречаться в 2010 году и в том же году официально появились как пара на церемонии вручения наград Goya Awards.

Напомним, Фокус писал об истории любви Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые окончательно закончили бракоразводный процесс только летом 2023 года.