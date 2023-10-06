Канье Уэст заставляет жить Бьянку Цензори по своим правилам: что он требует

То, о чем говорили друзья Бьянки, подтверждают инсайдеры.

46-летний американский рэпер Канье Уэст установил полный контроль над своей предполагаемой женой, 28-летней Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдеров, Бьянка делает все, что скажет ей партнер:

"У Канье есть набор правил для Бьянки, который включает в себя никогда не говорить и не носить то, что он хочет, чтобы она носила. Ей также необходимо есть определенные продукты и заниматься спортом, даже если Канье не тренируется. Она больше не имеет собственного мнения и подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевские особы".

Уэст отвечает и за гардероб девушки. Именно он придумал для нее знаменитые колготки и имеет целую команду, которая перешивает на нее вещи по его первому желанию. Во время отдыха в Италии Бьянка демонстрировала очень провокационные наряды, которые практически ничего не скрывали. Местные жители потребовали привлечь ее к ответственности за то, что она появлялась в неподобающем виде.

Что касается еды, то, очевидно, разрешена диета, состоящая из шашлыков, мороженого и арбузного сока, который является афродизиаком, причем на снимке Бьянка в последние месяцы балуется всеми тремя перечисленными продуктами.

Вульгарные наряды Бьянки – заслуга Канье Уэста Фото: Getty

В прошлом месяце пару сфотографировали, когда они ели шашлык на скамейке в парке. В Берлине их видели в очереди за закусками у популярного продавца, а в августе они ели мороженое во время прогулки босиком по Италии.

Друзья Бьянки заметили, как она изменилась, но на любые попытки помочь Бьянка отвечала резко и просила оставить ее в покое.

"Все крайне обеспокоены. Она не такая. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не умеет держать язык за зубами. Канье пытается превратить Бьянку в радикальную версию Ким Кардашьян – почти как Ким 2.0. Разница в том, что когда Ким был с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он потерял это уважение", – говорят друзья Цензори.

Бьянка Цензори демонстрирует максимум обнаженного тела Фото: Mowalola/Instagram

Канье повлиял на выбор одежды бывшей жены Ким во время их семилетнего брака. Их развод был оформлен в ноябре прошлого года.

"Я всегда думала, что у меня действительно хороший стиль, пока не встретила своего мужа, и он не сказал мне, что у меня худший стиль", – говорила Кардашьян.

Позже она призналась, что Уэст всегда ее одевал.

"В начале 2000-х он буквально просто присылал мне случайные электронные письма со всеми этими образами и тем, каким должен быть мой стиль".

В отличие от непристойного гардероба Бьянки, Ким утверждала, что ей приходилось менять наряды, если Канье чувствовал, что она показывает слишком много тела.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори в точности повторила образ Ким Кардашьян, но промахнулась.