Бьянка Цензори в точности повторила образ Ким Кардашьян, но промахнулась

Бьянка, которая внешне похожа на Ким, кажется, пытается копировать и ее стиль.

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28-летняя предполагаемая жена Канье Уэста Бьянка Цензори скоро рискует стать стильным двойником своей предшественницы Ким Кардашьян, поскольку некоторые ее наряды, как две капли воды, похожи на те, что носит Ким. Однако если Кардашьян имеет чувство меры и балансирует в разумных пределах между сексуальностью и приличностью, то у Цензори это получается слабо, чему, не исключено, виной ее супруг, пишет The News.

Совсем недавно Бьянка, которая сейчас вместе с рэпером находится в Италии, снова заставила краснеть местных жителей выбором своей одежды. Она разгуливала по улицам в телесных колготках и укороченном топе такого же цвета, который оставлял мало пространства для воображения в области ее груди.

В свое время Ким была в очень похожем наряде от собственного бренда нижнего белья и домашней одежды SKIMS, причем незадолго до расставания с Уэстом в 2021 году. Правда, она выбрала леггинсы вместо колгот, а ее топ хоть и похож по крою, однако не просвечивал. И верх, и низ сшиты из матовой, а не блестящей ткани, что сделало образ Кардашьян куда скромнее.

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В сети многие уверены, что излишне сексуализированные и порой даже вульгарные образы Бьянки – "заслуга" ее мужчины, который прославился тем, что в свое время сделал Ким Кардашьян иконой моды.

Однако если Ким покорила модный олимп своими нарядами, то Бьянке, похоже, это не светит. Зато ей грозит штраф до 10 тысяч евро или даже тюремное заключение в итальянской тюрьме за неподобающий внешний вид. По крайней мере, итальянцы просят власти обратить внимание на гостей и наказать американскую пару.

Тем временем эксперты по языку тела начинают бить тревогу, считая, что в отношениях Канье и Бьянки есть явные проблемы. Например, израильский экстрасенс Инбаал в интервью The Mirror обратила внимание читателей на то, что девушка делает попытки дистанцироваться от Уэста, о чем говорит поднятое плечо.

По мнению Инбаал, это свидетельствует, что Цензори хочет сохранить свою индивидуальность в отношениях и неосознанно пытается создать отличное от популярного американского музыканта пространство.

Примечательно, что этот паттерн языка тела не является недавним явлением, связанным с ее отношениямис Уэстом. Инбаал отметила, что напряженные плечи были очевидны на фотографиях Бьянки Цензори еще до того, как она встретила мужа. Экстрасенс подчеркнула, что австралийка всегда рисковала, и ее успех неразрывно связан с любовью людей. Таким образом, жесты, требующие одобрения, и напряжение в ее плечах — это черты, которые присутствовали на протяжении всей ее жизни.

Ранее Фокус писал о том, что Бьянка снялась в рекламе одежды практически голой.