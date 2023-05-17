Жена Канье Уэста снялась в новой рекламе бренда мужа без белья и в ботфортах (фото)

Цензори не впервые примеряет очень пикантные образы.

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27-летняя модель Бьянка Цензори, которую считают новой женой рэпера Канье Уэста, с удовольствием участвует во всех его модных экспериментах. Она не только появляется вместе с "мужем" в странных нарядах на публике, но и снимается в очень провокационных рекламных кампаниях своего супруга. В частности шума наделало ее появление в рекламе его новой линии Yeezy, в создании которой принимала участие модельер нигерийского происхождения Мовалола Огунлеси, известная своими нетрадиционными силуэтами. Она и опубликовала фото Бьянки в образе.

Аутфит Цензори состоит из черного квадрата из ткани, закрывающего грудь спереди, черных стрингов без боковых бретелей, больше похожих на приклеенный скотч, причем сзади они имеют форму креста, и высоких черных ботфортов-чулок с остроконечными носками. Волосы Бьянки белые, а прическа – пикси, которую она носит с момента знакомства с Уэстом. Что касается макияжа, то девушка использовала нюдовую помаду и легкие тени для век.

Огунлеси также поделилась набросками дизайна этого странного ансамбля спереди и сзади, прежде чем показать, как он воплотился в жизнь на модели.

Так выглядит эскиз костюма Фото: Mowalola/Instagram

Дизайнер ранее уже работала с Уэстом над его линией Yeezy GAP в 2020 году, и музыкант назначил ее директором по дизайну.

Многие в комментариях к посту выразили разочарование по поводу использования дизайна креста, поскольку Канье часто обсуждал свои христианские убеждения.

По информации СМИ, Канье и Бьянка поженились в январе 2023 года. Цензори работает в бренде Yeezy с ноября 2020 года. Она числится руководителем отдела архитектуры и получила эту должность после того, как получила степень магистра строительного проектирования в Мельбурнском университете в Австралии.

Друзья Бьянки говорят, что она – стильная и умная "светская бабочка", которая еще была студенткой, когда Канье предложил ей работу.

Уэст ранее был женат на Ким Кардашьян, которая также часто появлялась в одежде его бренда Yeezy.

Ранее Фокус писал, что Бьянка и Канье сходили в итальянский ресторан, причем девушка появилась на улице в облегающем топе и лосинах.