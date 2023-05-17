Дружина Каньє Веста знялася у новій рекламі бренду чоловіка без білизни та у ботфортах (фото)

Цензорі не вперше приміряє дуже пікантні образи.

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27-річна модель Б'янка Цензорі, яку вважають новою дружиною репера Каньє Веста, із задоволенням бере участь у всіх його модних експериментах. Вона не тільки з'являється разом із "чоловіком" у дивному вбранні на публіці, але й знімається в його дуже провокаційних рекламних кампаніях. Зокрема, галасу наробила її поява в рекламі його нової лінії Yeezy, у створенні якої брала участь модельєрка нігерійського походження Мовалола Огунлесі, відома своїми нетрадиційними силуетами. Вона й опублікувала фото Б'янки в образі.

Аутфіт Цензорі складається з чорного квадрата з тканини, що закриває груди спереду, чорних стрингів без бічних бретелів, більше схожих на приклеєний скотч, причому ззаду вони мають форму хреста, і високих чорні ботфортів-панчіх з гострими носками. Волосся Б'янки біле, а зачіска — піксі, яку вона носить з моменту знайомства з Вестом. Що стосується макіяжу, то дівчина використовувала нюдову помаду та легкі тіні для повік.

Огунлесі також поділилася ескізами дизайну цього дивного ансамблю спереду та ззаду, перш ніж показати, як він втілився у життя на моделі.

Так виглядає ескіз костюма Фото: Mowalola/Instagram

Дизайнерка раніше вже працювала з Уестом над його лінією Yeezy GAP у 2020 році, і музикант призначив її директором з дизайну.

Багато хто в коментарях до посту висловив розчарування використанням дизайну хреста, оскільки Каньє часто обговорював свої християнські переконання.

За інформацією ЗМІ, Каньє та Б'янка одружилися у січні 2023 року. Цензорі працює у бренді Yeezy з листопада 2020 року. Вона вважається керівником відділу архітектури та отримала цю посаду після того, як здобула ступінь магістра будівельного проектування в Мельбурнському університеті в Австралії.

Друзі Б'янки кажуть, що вона – стильний і розумний "світський метелик", і була щ студенткою, коли Каньє запропонував їй роботу.

Уест раніше був одружений з Кім Кардаш'ян, яка також часто з'являлася в одязі його бренду Yeezy.

Раніше Фокус писав, що Б'янка та Каньє сходили в італійський ресторан, причому дівчина з'явилася на вулиці в облягаючому топі та лосинах.