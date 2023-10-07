Ольга Сумская стала на защиту Виталия Козловского: что произошло

Вадим Лисица ранее рассказал, что часть военной зарплаты Виталия Козловского забирает его экс-продюсер Игорь Кондратюк.

Украинская актриса Ольга Сумская резко отреагировала на новости о том, что Игорь Кондратюк забирает часть военной зарплаты Виталия Козловского, который сейчас защищает Украину в рядах Нацгвардии. Своими мыслями звезда "Роксоланы" поделилась в Facebook.

"Какой же страшный позор! Стягивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны!" — написала 57-летняя артистка.

Сумская добавила, что Кондратюк "давно перешел черту в этой теме".

"Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится... Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" — риторически спросила украинская знаменитость.

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Ольга Сумская встала на защиту Виталия Козловского Фото: Скріншот

В июне 2023 года украинскому певцу Виталию Козловскому вручили повестку. Артист вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходил сначала обучение в Киевской области. Время от времени он показывает свою теперешнюю жизнь в соцсетях.

Виталий Козловский

В частности, артист рассказывал поклонникам, что скучает по сцене.

Также Фокус писал о присяге Козловского на верность Украине.