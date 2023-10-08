KOLA, Глюкоза и Бруно Марс: под обстрелами ХАМАС в Израиле оказались звезды из Украины и других стран

Когда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, под ударом оказались и знаменитости, которым пришлось прятаться в бомбоубежищах.

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, которая выступает под псевдонимом KOLA, была в Израиле, когда ХАМАС напали на Израиль. Также под ракетным ударом оказался известный американский исполнитель Бруно Марс, который должен был дать концерт. Как и российская певица Наталья Ионова, известная, как Глюкоза, которая прилетела в Израиль именно на его выступление. Свои сообщения о происходящем в Израиле селебрити оставили в соцсетях.

KOLA вышла на связь с поклонниками из бомбоубежища, сообщив поклонникам, что находится в Израиле. Она разместила короткое видео в сториз.

KOLA в Израиле Фото: Скриншот

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Анастасия призналась, что ее шокировало количество ракет, запущенных из Сектора Газа по Израилю. ХАМАС после официально заявил, что запустил около 5000 ракет

"Я в Израиле. Это трэш. Я из одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз запускают просто. Эти звуки…", – рассказала певица.

Ее рейс отменили, так что она не знает, как и когда ей удастся вернуться домой.

"Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи со всех сторон. Они могут делать все, что им придет в голову", – сказала певица. KOLA не рассказала, зачем прилетела в Израиль и в каком городе находится.

Также в Тель-Авиве должен был состояться уже второй концерт Бруно Марса: первый он дал 4 октября, а второй должен был состояться 7 октября. Когда певец не вышел на связь, поклонники начали беспокоиться.

Бруно Марс на концерте в Тель-Авиве

Но позже команда артиста сообщила, что концерт отменен, зрителям вернут деньги за билеты, а сам Бруно Марс уже улетел в Катар, где у него должен состояться следующий концерт.

Организаторы шоу "Добрый вечер с Гаем Пайнсом" заметили Бруно Марса и членов его команды в зале вылета в аэропорту Бен-Гурион.

Бруно Марс в аэропорту Фото: Скриншот

"Он улетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур", — сообщили в соцсетях шоу.

Российская певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oza) прилетела с семьей именно на концерт Марса.

Наталья Ионова в бомбоубежище Фото: Скриншот

В соцсетях она показала фото из бомбоубежища в Тель-Авиве. Уже сегодня она опубликовала сториз с улицы, сообщив, что сейчас "спокойно" и она вышла за кофе.

Напомним, вторжение ХАМАС произошло, когда в пустыне Негев проходил музыкальный фестиваль. Боевики расстреливали убегающих людей и машины. Одна из женщин, которой удалось спастись, рассказала, что она три часа пряталась под деревом, пока не услышала иврит и не поняла, что рядом с ней израильские солдаты.