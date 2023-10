Топ 6 "вредных" углеводов, которые на самом деле помогают похудеть

Во время борьбы с лишним весом, углеводы часто попадают в немилость, однако не все из них на самом деле "плохие" для вас и ваших целей по снижению веса.

Вопреки распространенному мнению, не все углеводы вредные, даже если их принято таковыми воспринимать. Наоборот, углеводы – это ваша энергия, а некоторые из них могут не навредить, а даже помочь в снижении веса. Конечно же, речь не идет о рафинированных углеводах, таких как белый хлеб, выпечка, кексы, печенье и сухие завтраки. Но есть определенные углеводы, которые могут стать отличным дополнением к вашему рациону, особенно если вы хотите похудеть. Эксперты назвали лучшие, которые незаслуженно попали в ряды "вредных". Об этом пишет Eat This, Not That.

Диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос из The Nutrition Twins® назвали несколько плохих углеводов, которые на самом деле полезны для снижения веса.

Картофель

Фото: Freepik

Одно их первых мест в списке лучших "плохих" углеводов для похудения является картофель. "Картошка среднего размера содержит всего 110 калорий, не содержит жира и сытна благодаря содержанию воды и пяти граммам клетчатки, если ее есть с кожурой", — говорят The Nutrition Twins. "Он пользуется плохой репутацией, поскольку его обычно переедают и сильно жарят (картофель фри) или дополняют маслом, сметаной, взбивают в пюре с маслом, сливками или жирным молоком. Однако, когда его оставляют, в своей естественной форме он может удовлетворить тягу к углеводам как здоровый компонент еды".

По данным The Nutrition Twins: "Вы получите настоящий бонус к снижению веса, если съедите печеный картофель после того, как он остынет, поскольку он будет содержать резистентный крахмал, способствующий снижению веса. Резистентный крахмал действует как пребиотик, который питает пробиотики в кишечнике, помогая улучшить здоровье микробиома.

Кукуруза

Фото: Freepik

Этот углевод – отличный выбор ля похудения, поскольку он содержит много клетчатки и требует тщательного пережевывания. "У вашего мозга больше времени, чтобы получить сигнал о том, что вы поели", — отмечают The Nutrition Twins. "Кроме того початок кукурузы — это всего лишь около 100 калорий и три грамма клетчатки, которая насыщает".

Исследования связывают множество преимуществ для здоровья с регулярным употреблением кукурузы: это снижение риска развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Просто учитывайте, сколько масла вы добавляете в кукурузу. "Это то, что делает кукурузу вредной для вашего веса, поскольку масло обычно добавляет более чем вдвое больше калорий", — предупреждают The Nutrition Twins.

Хлеб

Фото: Freepik

Нет, вы не ошиблись: хлеб действительно полезен для похудения. "Не весь хлеб одинаковый", — подчеркивают The Nutrition Twins. "Цельнозерновой хлеб — идеальный. В одном ломтике цельнозернового хлеба содержится всего 110–120 калорий, и он может насытить вас углеводами. Это очень важно, поскольку, когда люди лишают себя углеводов, именно тогда они в конечном итоге переедают рафинированные углеводы или сахар, что действительно наносит большой вред их талии".

Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества и клетчатку, которые насытят вас. Кроме того, исследования показывают, что люди, потребляющие цельнозерновые продукты, имеют гораздо больше шансов достичь здорового веса и поддерживать его, чем те, кто не потребляет цельнозерновые продукты.

Бананы

Фото: Freepik

Вы можете воспринимать бананы как еще один фрукт, наполненный сахаром, но когда дело доходит до похудения, лучше всего выбирать недозрелые бананы. "Они являются хорошим источником насыщающей клетчатки и содержат мало калорий", — говорят The Nutrition Twins. "Недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, который не переваривается и помогает блокировать всасывание углеводов, что важно, когда речь идет о потере веса. Было обнаружено, что резистентный крахмал улучшает чувствительность к инсулину, что очень важно, поскольку нечувствительность к инсулину связана с увеличением веса".

Свекла

Фото: Pixabay

Не отказывайтесь от этого углевода из-за высокого содержания сахара. Диетологи называют свеклу "сладкими маленькими драгоценностями, наполненными питательными веществами". Питательные вещества, содержащиеся в свекле, помогают организму в процессе детоксикации, повышают физическую работоспособность и борются с болезнями. "В небольшой свекле содержится всего 35 калорий, 2,5 грамма клетчатки и много воды, которая насытит вас, что поможет вам есть меньше калорийных продуктов", — добавляют The Nutrition Twins. "Свекла также является хорошим источником нитратов, которые уменьшают воспаление, помогая удалить вредные соединения из крови".

Морковь

Фото: Freepik

Возможно, вы слышали, что морковь содержит много сахара, поэтому ее нельзя есть во время похудения. Отбросьте этот миф. "Морковь не содержит добавленного сахара и фактически борется с воспалением, которое вызывает сахар. Именно воспаление затрудняет похудение и приводит к увеличению веса", — объясняют The Nutrition Twins.

Морковь также содержит большое количество воды, что дает вам дополнительный заряд гидратации и помогает чувствовать сытость, поэтому вы будете потреблять меньше при следующем приеме пищи, что потенциально сэкономит массу дополнительных калорий. "Кроме того, сырая морковь имеет низкий гликемический индекс (16 из 100 для сырой моркови), который является показателем того, насколько быстро продукты повышают уровень сахара в крови после еды".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.