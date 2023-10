Снова смеется: Хью Джекман позировал в обнимку с известной певицей

Бетти и Хью – выходцы из Австралии, и на почве землячества и общей любви к театру между ними завязалась дружба.

54-летний австралийский актер Хью Джекман, который не так давно сообщил о разводе с женой Деборрой-Ли Фернесс в совместном заявлении пары, подружился с 31-летней австралийской актрисой Бетти Ху благодаря их общему интересу к театру. Снимком, где звезда улыбается и обнимает Бетти за плечи, артистка поделилась на своей странице в соцсети. Кадр был сделан, когда Хью посетил Бродвей, чтобы посмотреть выступление Бетти в мюзикле "Хейдстаун", и встретился с ней за кулисами.

"Мой земляк! Спасибо, что что пришли к нам на "Хейдстаун" и были такими добрыми!" – подписала снимок Ху, которая замужем за фотографом Заком Кассаром.

На другой фотографии Хью весело позирует рядом с Бетти и ее коллегами по сцене Филлипом Бойкиным и Ривом Карни.

Поклонники были в восторге от дружеского снимка, и один из них прокомментировал:

В интервью журналу Woman's Day инсайдер рассказал, что между Бетти и Хью – "забавная химия", и что они "действительно хорошие друзья, которые надеются когда-нибудь поработать вместе в театральном шоу или мюзикле".

Настоящее имя Бетти – Джессика Энн Ньюхэм. Она – австралийско-американская певицв и автор песен. После выпуска дебютного сингла "Somebody Loves You" и первого мини-альбома "The Movement" она подписала контракт с RCA Records и позже выпустила свой дебютный студийный альбом "Take Me When You Go".

Бетти — одна из нескольких знаменитостей, которые проводили время с Хью после распада его брака. В прошлые выходные звезда "Росомахи" был замечен в компании Тейлор Свифт, Райана Рейнольдса и Блейка Лайвли на игре "Канзас-Сити Чифс" против "Нью-Йорк Джетс".

Хью даже поделился милым групповым селфи со своими друзьями, пока они аплодировали на трибунах.

Хью Джекман в компании Тейлор Свифт, Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли Фото: Hugh Jackman/Instagram

Сейчас актер начал работу над книгой воспоминаний, в которой собирается рассказать о своей жизни и, в том числе, о том, что же привело к распаду брака длиной в 27 лет.

