Галь Гадот и Натали Портман отреагировали на войну в Израиле (фото)

Голливудские знаменитости израильского происхождения выразили соболезнования пострадавшим и призвали помогать стране.

42-летняя американская актриса Натали Портман оставила в своем Instagram заявление в поддержку израильского народа. Звезда экрана, которая родилась в Иерусалиме, выразила соболезнования пострадавшим мирным жителям страны, которая подверглась атаке боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Мое сердце разбито из-за людей в Израиле. Дети, женщины и пожилые люди убиты и похищены из их домов. Мне страшно из-за таких варварских действий и мое сердце бьется с любовью и молитвами за семьи, которые пострадали", — отметила знаменитость израильского происхождения.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Отметим, что комментарии к посту звезда "Черного лебедя" ограничила.

Натали Портман поддержала народ Израиля

38-летняя израильская актриса Галь Гадот также выразила свою поддержку соотечественникам и призвала помогать пострадавшим.

"По меньшей мере 250 израильтян были убиты и десятки женщин, детей и пожилых людей удерживаемые в качестве заложников в Газе палестинской военной группировкой ХАМАС", — отметила голливудская звезда 7 октября 2023 года.

В частности, Гадот рассказала о запуске по Израилю более 3000 ракет.

"Мое сердце болит. Молюсь за всех, кто страдает... Я поддерживаю Израиль, вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные террористические акты!" — отметила актриса перед своими 109 млн подписчиков в соцсети.

Галь Гадот выразила соболезнования пострадавшим в Израиле

"Кто может и хочет пожертвовать, жизнь этих людей вчера навсегда изменилась. Они так много потеряли и нуждаются в помощи", — призвала Галь Гадот.

Галь Гадот выразила соболезнования пострадавшим в Израиле

Напомним, в заложники террористов попали более сотни израильтян.

Также Фокус разбирался, почему ХАМАС напали на Израиль и какова их цель.