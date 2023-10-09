Приянка Чопра тяжело переживает развод Софи Тернер и Джо Джонаса

Старший брат мужа актрисы и его возлюбленная объявили о разводе в начале осени 2023 года.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра по-особенному переживает развод Софи Тернер, 27, и Джо Джонаса, 34. Об этом пишет Life & Style.

"Софи и Джо держали многих своих друзей подальше, но некоторые из них попали в центр этой передряги", — сказал инсайдер издания.

Сообщается, что жене младшего брата Джо Джонаса трудно ориентироваться в напряженной ситуации.

"Она и Софи были очень близки", — рассказывает источник.

Важно Джо Джонас прокомментировал причины развода с Софи Тернер

"Когда-то Софи думала, что они с Джо переедут в Лондон, а также Ник и Приянка", — добавляет инсайдер.

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Бывшая звезда Болливуда любит Софи Тернер и ее детей и не хочет делать ничего, чтобы поставить под угрозу их присутствие в ее жизни.

Джо Джонас и Софи Тернер Фото: Getty Images

В интервью Elle в 2019 году, незадолго до того, как Софи и Джо поженились, актриса "Цитадели" сказала: "У меня никогда не было сестры, поэтому очень приятно иметь Даниэль и Софи, и просто унаследовать семью по доверенности".

"Софи очень талантливая, очень смешная, и нам очень весело, когда мы гуляем вместе", — продолжила Приянка.

Джо Джонас и Софи Тернер поженились в 2019 году и воспитывают двух общих дочерей. Однако в 2023 звездная пара объявила о разводе.

Тем временем Приянка Чопра и Ник Джонас воспитывают годовалую дочь Малти Мэри. Они поженились в 2018 году.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Напомним, Софи Тернер впервые появилась на публике после новостей о разводе с Джо Джонасом.

Также Фокус писал об имени младшей дочери Софи Тернер и Джо Джонаса.