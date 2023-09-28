Стало известно имя младшей дочери Софи Тернер и Джо Джонаса

Имя второй дочери бывшей пары стало известно на фоне их громкого развода.

Related video

У 34-летнего американского певца Джо Джонаса и 27-летней британской актрисы Софи Тернер двое детей — трехлетняя дочь Уилла и годовалая девочка, имя которой долгое время держали в секрете. Теперь PageSix сообщает, что малышку назвали Дельфиной.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Согласно судебным документам об опеке, полученными таблоидом, имя прописано в условиях, в которых Тернер просила судью отложить ее развод с Джонасом из-за сложностей с распределением опеки.

Софи Тернер с дочками

Напомним, на прошлой неделе звезда "Игры престолов" подала в суд на своего бывшего мужа, требуя вернуть двух дочерей в ее родную страну, Англию. Она заявила, что участник группы Jonas Brothers отказался сдать свои паспорта. Теперь Тернер просит судью остановить развод, поскольку ее дети являются фигурантами дела о "международном похищении детей".

Также в документах, поданных в суд, есть новые подробности развода. Софи Тернер утверждает, что она поссорилась с мужем 15 августа 2023 года. А уже 1 сентября Джо Джонас подал на развод.

Об этом Софи узнала через четыре дня из СМИ. Теперь Джо Джонас подал иски в Флориде, США, а Софи Тернер обратилась в суды в Великобритании.

Различные инсайдеры после развода сообщали, что причин для расставания было несколько: Софи Тернер слишком любила вечеринки, жалела об утраченной молодости, а Джо Джонас "слишком устал", когда следил за малышами, пока их мать была на съемках в Великобритании.

Также Фокус писал, что друзья актрисы рассказали, что в браке Софи Тернер чувствовала себя "как в ловушке". Так что, не смотря на фото якобы счастливой пары, по-настоящему счастливой она не была.