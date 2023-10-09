В Калифорнии продают особняк вместе с коллекцией суперкаров

На роскошной калифорнийской вилле есть специальная галерея, где напоказ выставлены дорогие автомобили.

Ньюпорт-Бич в Калифорнии получил самую высокую среднюю цену жилья в США в июле этого года. И самым дорогим имением за последние месяцы стала роскошная вилла, расположенная в эксклюзивном районе Кристал-Коув. Интересно, но ее продают вместе с коллекцие дорогих вин и суперкаров. Об этом пишет Daily Mail.

Дом с шестью спальнями, построенный по образцу средиземноморской виллы, в настоящее время продается за 58 888 000 долларов.

Тур по очень дорогому голливудскому особняку

Некоторые из преимуществ дорогого участка по адресу 46 Deep Sea включают 78-футовый треугольный пейзажный бассейн с видом на Тихий океан, лужайку для гольфа, автомобильную галерею, "винную комнату" и современный кинотеатр.

Ютубер и эксперт по недвижимости Энес Йилмазер получил доступ к дому и отметил, что дом поражает всем тем, чем обычно поражают роскошные особняки. Но также отмечает, что нечасто увидишь домашний кинотеатр с тремя рядами кожаных кресел, винную комнату, оборудованную в тосканском стиле и с бутылками дорогих вин, выставленных на стене, и поле для гольфа.

Прогуливаясь по окрестностям, Энес размышляет: "Этот дом такой уединенный, такой тихий, что буквально можно увидеть накатывающиеся волны. Это фантастика. В этом доме чувствуешь себя так, будто плывешь над океаном".

Вернувшись внутрь, Энес обращает внимание на стеклянный лифт, который поднимается на все три уровня дома.

Но больше всего его восхищает автомобильная галерея, а не банальный гараж.

В этом помещении напоказ выставлена коллекция суперкаров, а также имеют четыре точки подзарядки автомобилей.

Суперкары в автомобильной галерее Фото: Скриншот

Завершая экскурсию, Энес направляется на верхний этаж, где расположены четыре спальни.

Он явно поражен главной спальней, и, прогуливаясь по пространству, он говорит зрителям: "Масштаб этой комнаты просто безумен. У вас есть двуспальная кровать, цилиндрический потолок и хрустальная люстра".

Напомним, ранее выяснилось, что даже очень богатые люди, вроде суперзвезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, покупая недвижимость, берут ее в ипотеку.

Так, Джей Ло и Бен, купив свой новый особняк в Калифорнии за 60 миллионов долларов, взяли ипотеку на 20 миллионов долларов сроком на 30 лет.