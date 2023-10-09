Максим Галкин рассказал, почему не собирается покидать Израиль (видео)

По словам шоумена, остаться в Израиле в это непростое время было осознанным выбором.

Российский шоумен Максим Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой и 10-летними детьми Гарри и Лизой не стал улетать из Израиля, несмотря на нападение на страну боевиков ХАМАС и постоянные ракетные обстрелы городов. Это было осознанное решение, и на странице в Instagram он объяснил, в чем причина такого шага.

Максим напомнил подписчикам, что полтора года они приняли решение уехать из России, а не бежать, как писали СМИ. По его словам, бегут от угрозы, а в РФ им ничего не угрожало.

"Я записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи… Это разговор со светлыми людьми по всему миру: и в России, и здесь, в Израиле, и в других странах. Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы не пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 22-го года. Почему мы уехали, я объяснять не буду. Умные знают, а дуракам повторять бесполезно", – начал он.

По его словам, выбор Израиля как месте для переезда был осознанным.

"Мы уже много лет граждане ЕС. У нас есть европейские паспорта, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 цивилизованных прекрасных европейских стран. Без проблем. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме. Это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль и ни одну минуту об этом не жалели. И сегодня, в эти трудные и горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможности куда-то уехать. Хотя она есть. Аэропорт Бен-Гурион открыт, дальние все авиакомпании летают, многие компании летают на свой страх и риск. Поэтому улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую твердую минуту. Это большое горе. И конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян", – продолжил Галкин.

Он отметил, что кадры из переполненного аэропорта Бен-Гурион не означают, что израильтяне бегут прочь.

"Это туристы, иностранцы, они улетают. Их можно понять. Но израильтяне не улетают из Израиля, не бегут. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте здесь, я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь, в сложное время для Израиля. В тяжелое. Мы здесь не потому, что нам нужен был паспорт. Мы как только приехали сюда, я сразу позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение идет на иврите. Опять же, у нас была возможность отправить их в американскую школу, прекрасную дипломатическую школу. Поверьте, мы могли себе это позволить. Но там иврит один час в день, а я хотел, чтобы Гаррик и Лиза как новоиспеченные израильтяне говорили на иврите, как на своем языке. Для этого надо начать полноценное обучение. И я также учу иврит".

Максим подчеркнул, что испытывает гордость за маленькую страну, которая в таком едином порыве встала на свою защиту.

"Здесь стремятся попасть на фронт. Здесь нет различия между рядовыми гражданами и детьми высокопоставленных чиновников. Среди резервистов был замечен и бывший премьер-министр Израиля. Вчера погиб сын бывшего министра просвещения. Погиб в перестрелке с террористами. Наряду с обычными людьми он так же воевал. Вот это патриотизм. И я горжусь тем, что я израильтянин. И я уверен, что придет время, когда я так же буду гордиться, что я россиянин".

Напоследок автор видео призвал своих подписчиков быть людьми и поддерживать друг друга, а также напомнил, что весь цивилизованный мир сейчас с Израилем.

"Сколько бы пропаганда не пыталась представить израильскую войну сейчас как захватническую, это неправда. Как и многое о том, что пишут в современных СМИ. Поэтому я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся, и я хочу этим видео оказать поддержку всем моим согражданам Израиля", – резюмировал шоумен.

Ранее Фокус писал, что росСМИ распространили информацию, что Галкин с семьей улетел из Израиля.